Крым вернется в Украину, озвучен план для Зеленского: «Россия компенсирует ущерб»17.08.2019 22:41
Однако рассчитывать на то, что этот вопрос решится в краткосрочной перспективе, не стоит, отметил глава Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, сообщила Политека. Для того, чтобы ... подробнее →
До смерти напуганный Лукашенко готов на крайние меры17.08.2019 22:20
Президент Белоруссии подозрительно относится к своему окружению. По мнению эксперта, Александр Лукашенко боится повторить судьбу бывшего лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева. Белорусский лидер ... подробнее →
Пингвины и киоски с шаурмой: сети повеселили фото картин в офисе Зеленского17.08.2019 22:01
В сети показали фотографии новых картин, которые повесили в Офисе президента Украины. Снимки опубликовала замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко, передает apostrophe.ua . В сети ... подробнее →
Очень серые будни: как выглядит центр Горловки сегодня. ВИДЕО17.08.2019 21:42
Житель неподконтрольной Киеву Горловки прогулялся по проспекту Ленина и показал как выглядит центр города. Автор YouTube канала «Михаил Светлов» опубликовал видео, в котором показал ... подробнее →
В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы17.08.2019 21:10
"Депутаты" террористической "ДНР" готовят закон, который позволит им бросать "на подвал" мирных граждан за панику. Внимание на новую шокирующую инициативу террористов обратил в Twitter известный ... подробнее →
В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток17.08.2019 20:45
Российские фсбшники на контрольно-пропускных пунктах между Украиной и "ДНР" начали "жестко прессовать" донецких водителей и маршрутчиков, которые занимаются перевозкой людей. Об этом в блоге написал ... подробнее →
В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег17.08.2019 20:36
Жители неподконтрольного Украине Донецка в соцсети жалуются, члены НВФ «ДНР» закрывают пункты обналичивания денег, которые за умеренную комиссию проводят электронные банковские операции, ... подробнее →
Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец17.08.2019 20:30
На стороне ВСУ в 24-м отдельном штурмовом батальоне "Айдар" воюет доброволец из Израиля по имени Григорий. Видео с добровольцем ООС обнародовал в Twitter военный, известный под ником "Позывной ... подробнее →
Дважды предал Украину: в Сети "всплыла" история экс-милиционера из Харькова, ликвидированного на Донбассе17.08.2019 20:08
В ОРДЛО еще год назад простился с жизнью предатель Украины Роман Бобрусенко. Известно об этом стало только сейчас. Внимание на историю террориста Бобрусенко обратил в Twitter блогер Necro Mancer, ... подробнее →
Законы удачи: от чего зависит жизненный успех17.08.2019 19:39
Жизнь и судьба человека напрямую зависит от его везения по жизни. Немногие знают, что существуют законы удачи, которые влияют на жизненный успех человека, пишет from-ua. Законы удачи: от чего ... подробнее →
В Донецке искали змей17.08.2019 19:16
В Пролетарском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка жители пожаловались, что у них во дворе ползают змеи. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает «МЧС ДНР», ... подробнее →
"Это не отель. Это, извините, бордель": вскрылись интересные подробности о горевшей в Одессе гостинице17.08.2019 18:50
Горевшая в Одессе гостиница «Токио Стар» ранее неоднократно попадала в скандалы и фигурировала в разоблачительных выпусках программы «Ревизор». Авторы программы установили, ... подробнее →
Пираты захватили в заложники украинских моряков у берегов Камеруна17.08.2019 18:22
В четверг, 15 августа, в территориальных водах Камеруна два торговых судна подверглись нападению пиратов, в результате восемь украинских и девять китайских моряков были похищены. По данным ... подробнее →
Названы продукты, предотвращающие развитие тромбоза17.08.2019 17:54
Врачи дали несколько действенных рекомендаций, которые помогут защитить здоровье сердца, сообщает Хроника.инфо. Например, для здоровья сердца важен имбирь, поскольку он улучшает циркуляцию крови и ... подробнее →
В Киеве врачей из Института рака задержали за взятки17.08.2019 17:30
Киевские правоохранители поймали врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение им бесплатных лекарств. Об этом, сообщила пресс-служба полиции Киева, передает ... подробнее →
В Донецкой области дефицит квалифицированных врачей17.08.2019 17:08
На Донетчине не хватает квалифицированных врачей, поскольку многие из них остались работать на неподконтрольной украинским властям территории. "Для того, чтобы люди сюда приехали, надо сделать две ... подробнее →
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