Законы удачи: от чего зависит жизненный успех17.08.2019 19:39
Жизнь и судьба человека напрямую зависит от его везения по жизни. Немногие знают, что существуют законы удачи, которые влияют на жизненный успех человека, пишет from-ua. Законы удачи: от чего ... подробнее →
Названы продукты, предотвращающие развитие тромбоза17.08.2019 17:54
Врачи дали несколько действенных рекомендаций, которые помогут защитить здоровье сердца, сообщает Хроника.инфо. Например, для здоровья сердца важен имбирь, поскольку он улучшает циркуляцию крови и ... подробнее →
На Донбассе во время учений утонул танк боевиков, есть погибшие17.08.2019 16:33
На Донбассе во время учений боевиков из преодоления водных препятствий затонул танк и четверо российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. "13 августа во время отработки в танковом ... подробнее →
В ОРДО произошел сильный пожар17.08.2019 14:39
В неподконтрольном Украине Новоазовском районе спасатели так называемого «МЧС ДНР» ликвидировали пожар, угрожавший распространением огня на частные домовладения. Об этом сообщают ... подробнее →
Во Львовской области на военном аэродроме разбился вертолет17.08.2019 14:21
На аэродроме "Броды" во Львовской области во время взлета упал вертолет Ми-2, на борту которого находились два человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы ... подробнее →
Геращенко: "У Запада есть план по Донбассу, события будут разворачиваться очень быстро"17.08.2019 14:02
Запад намерен в короткие сроки разрешить конфликт на Донбассе. Агрессору Владимиру Путину дадут возможность сохранить лицо, что может дорого обойтись Украине. Настораживающим прогнозом поделилась ... подробнее →
В Горловке обстрелом поврежден жилой дом и хозпостройки17.08.2019 13:41
Дом и хозяйственные постройки повреждены в результате обстрела в поселке Зайцево на окраине неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области. Об этом сегодня сообщил так называемый «глава ... подробнее →
Субсидии отберут: деньги придется вернуть государству17.08.2019 13:20
В Украине после проверки всех, кто незаконно получал субсидию, обяжут вернуть ее в государственный бюджет, пишет from-ua. В постановлении Кабмина сказано, что вернуть субсидию нужно добровольно. А ... подробнее →
ВСУ заняли новую позицию возле оккупированного Донецка: известны подробности17.08.2019 13:18
Военнослужащие Вооруженных сил Украины обустраивают новую позицию на временно оккупированном Донбассе в районе Авдеевки. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали новую ... подробнее →
Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства17.08.2019 12:54
Правоохранители рассматривают три версии причины возникновения пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, в результате которого погибли восемь человек, еще 10 человек пострадали. "Первая версия ... подробнее →
Смертельный пожар в одесском отеле: стало известно о скандальном решении его владельца17.08.2019 12:41
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) раскрыли интересные детали смертельного пожара в одесском отеле "Токио Стар", в результате которого погибло восемь человек, пишет Апостроф . В ведомстве ... подробнее →
Приметы на 17 августа: что нельзя делать на Авдотью17.08.2019 11:58
17 августа православная церковь почитает память святой мученицы Евдокии, жившей в IV веке. Она была знатной римлянкой, но попала в плен к персидскому царю Сапору вместе с 9000 христиан. Пленников ... подробнее →
Огненная катастрофа в отеле Одессы: восемь человек сгорели заживо17.08.2019 11:32
В одном из отелей Одессы произошел крупный пожар, который унес жизни восьми человек. Возгорание началось в ночь на 17 августа, сообщает Политека. Огонь вспыхнул в одесском отеле «Токио ... подробнее →
На Донетчине открылась первая в Украине социальная школа рыболовства. ВИДЕО17.08.2019 11:10
В Краматорске открылась первая в Украине социальная школа рыболовного искусства. Для того, чтобы дети охотно сменили гаджеты на снасти, мастер-классы для детей проводят настоящие чемпионы, пишут ... подробнее →
4 знака Зодиака под которыми рождаются самые сильные женщины17.08.2019 10:49
Есть четыре знака Зодиака, под которыми чаще всего появляются на свет сильные представительницы слабого пола. Они любят командовать, ставить ультиматумы и придумывать новые и новые правила. Если ... подробнее →
Ни в школу, ни в садик: Минздрав сделал срочное заявление, которое коснется миллионов детей Украины17.08.2019 10:31
Минздрав Украины и ее глава Ульяна Супрун решительно приступили к борьбе против противников вакцинации. Детей без прививок теперь не будут принимать в школы и детские сады. О громком решении по ... подробнее →
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- В ОРДО произошел сильный пожар14:39
- Во Львовской области на военном аэродроме разбился вертолет14:21
- Геращенко: "У Запада есть план по Донбассу, события будут разворачиваться очень быстро"14:02
- В Горловке обстрелом поврежден жилой дом и хозпостройки13:41
- Субсидии отберут: деньги придется вернуть государству13:20
- ВСУ заняли новую позицию возле оккупированного Донецка: известны подробности13:18
- Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства12:54
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех19:39
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