Главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин предполагает, что лидер России Владимир Путин может рискнуть и пойти на открытую войну в Украине. Главное управление разведки ... подробнее →

На Донбассе во время учений боевиков из преодоления водных препятствий затонул танк и четверо российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. "13 августа во время отработки в танковом ... подробнее →

Врачи дали несколько действенных рекомендаций, которые помогут защитить здоровье сердца, сообщает Хроника.инфо. Например, для здоровья сердца важен имбирь, поскольку он улучшает циркуляцию крови и ... подробнее →

Жизнь и судьба человека напрямую зависит от его везения по жизни. Немногие знают, что существуют законы удачи, которые влияют на жизненный успех человека, пишет from-ua. Законы удачи: от чего ... подробнее →

Дом и хозяйственные постройки повреждены в результате обстрела в поселке Зайцево на окраине неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области. Об этом сегодня сообщил так называемый «глава ... подробнее →

Запад намерен в короткие сроки разрешить конфликт на Донбассе. Агрессору Владимиру Путину дадут возможность сохранить лицо, что может дорого обойтись Украине. Настораживающим прогнозом поделилась ... подробнее →

На аэродроме "Броды" во Львовской области во время взлета упал вертолет Ми-2, на борту которого находились два человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы ... подробнее →

В неподконтрольном Украине Новоазовском районе спасатели так называемого «МЧС ДНР» ликвидировали пожар, угрожавший распространением огня на частные домовладения. Об этом сообщают ... подробнее →

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) раскрыли интересные детали смертельного пожара в одесском отеле "Токио Стар", в результате которого погибло восемь человек, пишет Апостроф . В ведомстве ... подробнее →

Правоохранители рассматривают три версии причины возникновения пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, в результате которого погибли восемь человек, еще 10 человек пострадали. "Первая версия ... подробнее →

В Украине после проверки всех, кто незаконно получал субсидию, обяжут вернуть ее в государственный бюджет, пишет from-ua. В постановлении Кабмина сказано, что вернуть субсидию нужно добровольно. А ... подробнее →

Приметы на 17 августа: что нельзя делать на Авдотью 17.08.2019 11:58 17 августа православная церковь почитает память святой мученицы Евдокии, жившей в IV веке. Она была знатной римлянкой, но попала в плен к персидскому царю Сапору вместе с 9000 христиан. Пленников ... подробнее →

Огненная катастрофа в отеле Одессы: восемь человек сгорели заживо 17.08.2019 11:32 В одном из отелей Одессы произошел крупный пожар, который унес жизни восьми человек. Возгорание началось в ночь на 17 августа, сообщает Политека. Огонь вспыхнул в одесском отеле «Токио ... подробнее →

4 знака Зодиака под которыми рождаются самые сильные женщины 17.08.2019 10:49 Есть четыре знака Зодиака, под которыми чаще всего появляются на свет сильные представительницы слабого пола. Они любят командовать, ставить ультиматумы и придумывать новые и новые правила. Если ... подробнее →