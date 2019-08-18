"Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ18.08.2019 22:34
Известный волонтер и военный аналитик Мирослав Гай на своей странице в социальной сети поднял крайне важную тему статистики не боевых потерь ВСУ и их публикации в медиа. Статистика потерь боевых ... подробнее →
Разумков: рынок земли — спорный вопрос, который может снизить поддержку «Слуги народа»18.08.2019 22:10
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о самых важных вопросах, которые будет решать обновленный парламент. Об этом сообщает ДонПресс. По его словам, война является ... подробнее →
«Чтобы не переживали»: в РФ подросток покончил с собой, предварительно убив свою семью18.08.2019 21:41
16-летний житель Ульяновской области (РФ) убил всю свою семью, перед тем как добровольно уйти из жизни. Об это сегодня сообщила Русская служба ВВС, пишет ДонПресс. По их информации, 18 августа ... подробнее →
Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР18.08.2019 21:20
Один из российских сообщников и пропагандистов боевиков на Донбассе, Сергей Кургинян, в 2014 году незадолго до сбития Boeing MH17 хвастался, что у сепаратистов появляются зенитно-ракетные комплексы ... подробнее →
Названы самые мстительные знаки Зодиака18.08.2019 20:49
Если вы встретили на своем жизненном пути мстительных людей, будьте очень осторожны и даже не пытайтесь обмануть их или предать. Возмездие рано или поздно настигнет вас, пишет zerkalo. Вот 4 самых ... подробнее →
В Луганске загадочно умер опасный враг Украины Гиря, террористы напуганы: "Смерть пришла и начала нас косить"18.08.2019 20:36
На Донбассе простился с жизнью террорист "ЛНР" по кличке Гиря. Что убило боевика, пока неизвестно. О смерти "ЛНРовца" Гири рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети ... подробнее →
Россия должна заплатить более двух миллионов переселенцам из Алчевска18.08.2019 20:14
Вышгородский районный суд Киевской области постановил взыскать с государства Российская Федерация ущерб в пользу семьи переселенцев из временно неподконтрольного украинской власти Алчевска (Луганская ... подробнее →
Избивший ветерана АТО Сороченко задержан: полиция жестко "запаковала" блогера, выломав двери. ВИДЕО18.08.2019 19:50
В субботу в Николаеве был задержан скандальный блогер Артур Сороченко, который ранее избил ветерана АТО. Сороченко также получил скандальную известность за отрицание российской оккупации украинской ... подробнее →
Без амнистии не обойтись: Безсмертный о возвращении Донбасса18.08.2019 19:25
Политик и дипломат Роман Безсмертный, уволенный Трехсторонней контактной группы в Минске, считает, что Украине придется проводить амнистию членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе ... подробнее →
"Все погибли!" Обнародованы шокирующие данные разведки США о Чернобыле18.08.2019 19:00
Американская организация "Национальный архив безопасности" обнародовала первый отчет разведки США о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции. Тайное уведомление ассистента по вопросам ... подробнее →
Безногий боевик "Востока" Ка*ап высказал о "ДНР" все, что думает, - это должны увидеть все предатели Украины. ВИДЕО18.08.2019 18:34
Боевику печально известной группировки "ДНР" "Восток" по кличке Кацап пришлась не по душе "республика", ради которой он предал Украину. Внимание на плач террориста обратил в Twitter известный ... подробнее →
Будущее Украины под вопросом: астролог предрек большую опасность18.08.2019 18:24
Астролог Влад Росс сообщил, какая опасность грозит для мира и Украины в частности По словам эксперта, смертоносная планета Нибиру никак не касается нас и никакого конца света из-за нее не ... подробнее →
Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"18.08.2019 17:46
Бурную реакцию в Интернете вызвало объявление "Минтранса" террористической "ДНР". Хохочут даже сепаратисты. Внимание на объявление обратил в Twitter известный украинский журналист Денис Казанский, ... подробнее →
Еда из супермаркетов опасна для здоровья18.08.2019 17:30
Продуктовые магазины продают чипсы за полцены и прочие вредные товары, превращая тем самым здоровых людей в больных. Об этом сообщает Хроника.инфо . В супермаркетах нередко проводят акции, в рамках ... подробнее →
Польша может навсегда отказаться от украинцев: «заработки закончились»18.08.2019 17:06
Монополия украинских гастарбайтеров в Польше стремительно заканчивается, так как они не единственные, кто работает на благо экономики этого государства Польским рынком труда заинтересовались ... подробнее →
До +37: синоптик пообещала пик жары в Украине на следующей неделе18.08.2019 16:46
С понедельника, 19 августа (Яблочный Спас), в Украину вернется знойная погода. Как рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в первые дни недели потеплеет на несколько ... подробнее →
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