В России «исчез» из колонии украинский политзаключенный

19.08.2019 21:36

В России из колонии общего режима исчез украинский политзаключенный Владимир Балух, осужденный за якобы незаконное хранение оружия в своем доме в неподконтрольном Украине Крыму. Об этом сообщил его ... подробнее →

Полторак хочет цивилизовано уйти в отставку, и надеется, что новый парламент примет закон о военном образовании и науке

19.08.2019 21:15

Степан Полторак  заявил в интервью журналистам издания АрмияИнформ, что хочет цивилизовано уйти в отставку с должности руководителя Министерства обороны. Вместе с тем пока еще действующий министр выразил надежду на то, что депутаты парламента 9-го ... подробнее →

Школьники «ДНР» «тайно» учатся в украинских школах

19.08.2019 20:45

В Украине с каждым годом растет число детей, которые, проживая на оккупированных территориях Донбасса, Луганщины и Крыма, дистанционно обучаются в украинских школах. Если в первые годы войны такую ... подробнее →

В Подмосковье пылает завод с химикатами – Сеть ошеломили кадры масштабного пожара

19.08.2019 20:12

Стало известно о том, что сегодня, 19 августа, в Российской Федерации сучился масштабный пожар на химическом заводе. Так, инцидент произошел в подмосковной Балашихе. Информацию передает ... подробнее →

Водителей ожидает нововведение при получении прав

19.08.2019 19:48

Чтобы получить водительские права, украинцам придется пройти медицинское обследование. В стране сейчас процветает бизнес по продаже медицинских справок. Чтобы предотвратить получение липовой ... подробнее →

США неожиданно обратились к Путину с жестким требованием из-за Украины

19.08.2019 19:30

​Соединенные Штаты Америки призвали российскую власть положить конец агрессии на Донбассе и на Крымском полуострове. Так, США обратились к Российской Федерации с призывом прекратить военную агрессию на территории Донбасса и Крыма, которая служит ... подробнее →

В ОРДЛО началась масштабная агитационная кампания по призыву в ряды НВФ

19.08.2019 19:15

По данным украинской разведке главари НВФ на территории ОРДЛО начали масштабную агитационную кампанию по «призыву на военную службу» местных жителей. Об этом сообщает ГУР МОУ. В ... подробнее →

Эти советы помогут диагностировать болезни по изменениям на лице

19.08.2019 19:00

Лицо — важный выразитель состояния организма. Медики рассказали, какие изменения с лицом могут оказаться симптомами заболеваний, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на  Главком . ... подробнее →

У Зеленского придумали, как не платить украинцам: «Это будет мощно!»

19.08.2019 18:40

В партии президента  Владимира Зеленского  намерены бороться с бедностью оригинальным способом – за счет внедрения необлагаемого минимума дохода домохозяйств Об этом рассказала ... подробнее →

Пьяный пекарь «заминировал» столичный супермаркет

19.08.2019 18:20

В Киеве неизвестный сообщил о минировании супермаркета «Сильпо» по адресу проспект Павла Тычыны, 1в. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники, передает  Голос. ... подробнее →

«Три выстрела-три попадания»: бойцы ВСУ нанесли удар по НВФ

19.08.2019 18:02

В сети появилось видео, на котором показаны мощные удары ВСУ по подразделениям НВФ на Донбассе. Ролик ответного удара разместил пользователь «Конопляный Джмелик» на своей странице в ... подробнее →

В Библии найдено громкое пророчество о Третьей мировой войне: "Страшное время, сойдутся несколько стран"

19.08.2019 17:40

Ученые убеждают, что пророчество подлинное. Воевать будет несколько государств. Третья мировая война понесет колоссальные потери в человеческих жертвах. Специалисты, которые исследуют Библию ... подробнее →

Все на передовую: боевики ограничили выезд студентов и выпускников за пределы «ЛДНР»

19.08.2019 17:21

Боевики ограничили выезд студентов и выпускников за пределы оккупированных территорий Донбасса для предотвращения уклонения юношей от "призыва". Как передает корреспондент  УНИАН , об этом ... подробнее →

Синоптики рассказали, какая погода будет на День Независимости Украины

19.08.2019 17:00

Синоптики дали прогноз погоды на трехдневный уик-энд в честь Дня независимости Украины. По словам экспертов, на всей территории Украины 24 августа погода будет теплой и ясной. Однако ... подробнее →

Родители восстали: боевики «ЛНР» хотят отнять у детей школу и превратить ее в казарму

19.08.2019 16:45

Жители ныне неподконтрольного украинским властям  города Ирмино  Луганской области выразили свое категорическое несогласие в связи с намерениями боевиков самопровозглашенной ... подробнее →

В Донецке заработал железнодорожный вокзал

19.08.2019 16:40

Курсирование пассажирских поездов началось сегодня на железнодорожном вокзале Донецка. Это произошло впервые, после того как один из центральных транспортных узлов столицы остановил свою работу в 2014 ... подробнее →

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