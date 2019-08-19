В России «исчез» из колонии украинский политзаключенный19.08.2019 21:36
В России из колонии общего режима исчез украинский политзаключенный Владимир Балух, осужденный за якобы незаконное хранение оружия в своем доме в неподконтрольном Украине Крыму. Об этом сообщил его ... подробнее →
Полторак хочет цивилизовано уйти в отставку, и надеется, что новый парламент примет закон о военном образовании и науке19.08.2019 21:15
Степан Полторак заявил в интервью журналистам издания АрмияИнформ, что хочет цивилизовано уйти в отставку с должности руководителя Министерства обороны. Вместе с тем пока еще действующий министр выразил надежду на то, что депутаты парламента 9-го ... подробнее →
Школьники «ДНР» «тайно» учатся в украинских школах19.08.2019 20:45
В Украине с каждым годом растет число детей, которые, проживая на оккупированных территориях Донбасса, Луганщины и Крыма, дистанционно обучаются в украинских школах. Если в первые годы войны такую ... подробнее →
В Подмосковье пылает завод с химикатами – Сеть ошеломили кадры масштабного пожара19.08.2019 20:12
Стало известно о том, что сегодня, 19 августа, в Российской Федерации сучился масштабный пожар на химическом заводе. Так, инцидент произошел в подмосковной Балашихе. Информацию передает ... подробнее →
Водителей ожидает нововведение при получении прав19.08.2019 19:48
Чтобы получить водительские права, украинцам придется пройти медицинское обследование. В стране сейчас процветает бизнес по продаже медицинских справок. Чтобы предотвратить получение липовой ... подробнее →
США неожиданно обратились к Путину с жестким требованием из-за Украины19.08.2019 19:30
Соединенные Штаты Америки призвали российскую власть положить конец агрессии на Донбассе и на Крымском полуострове. Так, США обратились к Российской Федерации с призывом прекратить военную агрессию на территории Донбасса и Крыма, которая служит ... подробнее →
В ОРДЛО началась масштабная агитационная кампания по призыву в ряды НВФ19.08.2019 19:15
По данным украинской разведке главари НВФ на территории ОРДЛО начали масштабную агитационную кампанию по «призыву на военную службу» местных жителей. Об этом сообщает ГУР МОУ. В ... подробнее →
Эти советы помогут диагностировать болезни по изменениям на лице19.08.2019 19:00
Лицо — важный выразитель состояния организма. Медики рассказали, какие изменения с лицом могут оказаться симптомами заболеваний, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком . ... подробнее →
У Зеленского придумали, как не платить украинцам: «Это будет мощно!»19.08.2019 18:40
В партии президента Владимира Зеленского намерены бороться с бедностью оригинальным способом – за счет внедрения необлагаемого минимума дохода домохозяйств Об этом рассказала ... подробнее →
Пьяный пекарь «заминировал» столичный супермаркет19.08.2019 18:20
В Киеве неизвестный сообщил о минировании супермаркета «Сильпо» по адресу проспект Павла Тычыны, 1в. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники, передает Голос. ... подробнее →
«Три выстрела-три попадания»: бойцы ВСУ нанесли удар по НВФ19.08.2019 18:02
В сети появилось видео, на котором показаны мощные удары ВСУ по подразделениям НВФ на Донбассе. Ролик ответного удара разместил пользователь «Конопляный Джмелик» на своей странице в ... подробнее →
В Библии найдено громкое пророчество о Третьей мировой войне: "Страшное время, сойдутся несколько стран"19.08.2019 17:40
Ученые убеждают, что пророчество подлинное. Воевать будет несколько государств. Третья мировая война понесет колоссальные потери в человеческих жертвах. Специалисты, которые исследуют Библию ... подробнее →
Все на передовую: боевики ограничили выезд студентов и выпускников за пределы «ЛДНР»19.08.2019 17:21
Боевики ограничили выезд студентов и выпускников за пределы оккупированных территорий Донбасса для предотвращения уклонения юношей от "призыва". Как передает корреспондент УНИАН , об этом ... подробнее →
Синоптики рассказали, какая погода будет на День Независимости Украины19.08.2019 17:00
Синоптики дали прогноз погоды на трехдневный уик-энд в честь Дня независимости Украины. По словам экспертов, на всей территории Украины 24 августа погода будет теплой и ясной. Однако ... подробнее →
Родители восстали: боевики «ЛНР» хотят отнять у детей школу и превратить ее в казарму19.08.2019 16:45
Жители ныне неподконтрольного украинским властям города Ирмино Луганской области выразили свое категорическое несогласие в связи с намерениями боевиков самопровозглашенной ... подробнее →
В Донецке заработал железнодорожный вокзал19.08.2019 16:40
Курсирование пассажирских поездов началось сегодня на железнодорожном вокзале Донецка. Это произошло впервые, после того как один из центральных транспортных узлов столицы остановил свою работу в 2014 ... подробнее →
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