В России «исчез» из колонии украинский политзаключенный 19.08.2019 21:36 В России из колонии общего режима исчез украинский политзаключенный Владимир Балух, осужденный за якобы незаконное хранение оружия в своем доме в неподконтрольном Украине Крыму. Об этом сообщил его ... подробнее →

Полторак хочет цивилизовано уйти в отставку, и надеется, что новый парламент примет закон о военном образовании и науке 19.08.2019 21:15 Степан Полторак заявил в интервью журналистам издания АрмияИнформ, что хочет цивилизовано уйти в отставку с должности руководителя Министерства обороны. Вместе с тем пока еще действующий министр выразил надежду на то, что депутаты парламента 9-го ... подробнее →