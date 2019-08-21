В ближайшие несколько дней в большинстве областей Украины установится аномально жаркая погода. Как сообщает replyua.net , об этом рассказали в Гидрометцентре. Отмечается, что до конца текущей ... подробнее →

Владимир Гройсман указал в ходе состоявшегося сегодня заседания кабинета министров на новый ориентир по минимальной зарплате. По словам главы правительства, уже в следующем году ... подробнее →

Сегодня около 17:30 жители неподконтрольного Украине Донецка в социальной сети сообщили о мощном взрыве из-за которого многие дончане почувствовали вибрацию в домах. Об этом пользователи пишут в ... подробнее →

Как бороться со стрессом. Ученые сходятся во мнении, что неумение правильно бороться со стрессом становится причиной развития серьезных заболеваний и снижением жизненного тонуса, передает ... подробнее →

Украинские банкиры рассказали, каким будет курс гривны этой осенью 21.08.2019 20:35 Курс гривни этой осенью сохранится примерно на нынешнем уровне. Это объясняется значительной выручкой аграриев и металлургов, планами о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) в ... подробнее →

Готовься, «евробляхер»: в кабинетах пишут новые правила растаможки 21.08.2019 20:15 Льготный период для владельцев автомобилей на еврономерах продлят на три месяца, за этот период разработают новые правила растаможки "евроблях". Об этом стало известно по итогам совещания в ... подробнее →

Комаровский предупредил об опасном симптоме у детей 21.08.2019 20:00 Об этом известный украинский педиатр рассказал в своем Instagram. Так, на вопрос о том, что делать, если у ребенка понос и рвота сопровождается высокой температурой, доктор Комаровский ответил: ... подробнее →