Названа суточная норма сна для избежания стресса21.08.2019 22:13
Как бороться со стрессом. Ученые сходятся во мнении, что неумение правильно бороться со стрессом становится причиной развития серьезных заболеваний и снижением жизненного тонуса, передает ... подробнее →
«Ударило что-то мощное, почувствовали вибрацию в домах»: соцсети сообщают о мощном взрыве в Донецке21.08.2019 21:38
Сегодня около 17:30 жители неподконтрольного Украине Донецка в социальной сети сообщили о мощном взрыве из-за которого многие дончане почувствовали вибрацию в домах. Об этом пользователи пишут в ... подробнее →
В следующем году минимальная зарплата в Украине может вырасти до 5,5 тысячи гривен - Гройсман21.08.2019 21:15
Владимир Гройсман указал в ходе состоявшегося сегодня заседания кабинета министров на новый ориентир по минимальной зарплате. По словам главы правительства, уже в следующем году ... подробнее →
В Украину идет аномальная жара: предупреждение от синоптиков21.08.2019 20:48
В ближайшие несколько дней в большинстве областей Украины установится аномально жаркая погода. Как сообщает replyua.net , об этом рассказали в Гидрометцентре. Отмечается, что до конца текущей ... подробнее →
Украинские банкиры рассказали, каким будет курс гривны этой осенью21.08.2019 20:35
Курс гривни этой осенью сохранится примерно на нынешнем уровне. Это объясняется значительной выручкой аграриев и металлургов, планами о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) в ... подробнее →
Готовься, «евробляхер»: в кабинетах пишут новые правила растаможки21.08.2019 20:15
Льготный период для владельцев автомобилей на еврономерах продлят на три месяца, за этот период разработают новые правила растаможки "евроблях". Об этом стало известно по итогам совещания в ... подробнее →
Комаровский предупредил об опасном симптоме у детей21.08.2019 20:00
Об этом известный украинский педиатр рассказал в своем Instagram. Так, на вопрос о том, что делать, если у ребенка понос и рвота сопровождается высокой температурой, доктор Комаровский ответил: ... подробнее →
Тарифы на электричество снизятся – Кабмин принял решение21.08.2019 19:40
На состоявшемся сегодня, 21 августа, заседании Кабинета министров было внесено изменение в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, дающее возможность снизить стоимость ... подробнее →
Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ21.08.2019 19:21
Командование Вооруженных cил Российской Федерации усиливает меры по сокрытию пребывания российских войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает ... подробнее →
Пленные украинские моряки возвращаются домой: подробности от росСМИ21.08.2019 19:00
Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров относительно обмена заключенных и задержанных людей. Обмен удерживаемыми лицами может состояться до конца августа. Как сообщает российский ... подробнее →
Порошенко с семьей улетели в Норвегию21.08.2019 18:40
Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в норвежский город Олесунн. Об этом сообщают «Українські Новини». По данным ресурса, Порошенко видели сразу же после прибытия чартерным рейсом в местном аэропорту ... подробнее →
Магнитные бури в сентябре: что нужно знать21.08.2019 18:20
Узнайте, какая магнитная обстановка будет в течение всего сентября 2019. Когда в сентябре 2019 года ожидаются магнитные бури и всплески солнечной активности, какая будет геомагнитная обстановка в ... подробнее →
Макрон и Трамп одобрили возврат России в G721.08.2019 18:00
Состоялся телефонный разговор Эммануэля Макрона и Дональда Трампа. Во время беседы политики обсуждали возвращение России в состав G8. Они планируют пригласить Владимира Путина предстоящий саммит ... подробнее →
Зима близко: в «Нафтогазе» придумали, как снизить цену на газ для украинцев21.08.2019 17:46
В Украине газ зимой дорожает, однако "Нафтогаз" нашел решение для снижения цен на голубое топливо. "Зимой потребность в газе стремительно растет, и он обычно дорожает. Летом потребность падает и ... подробнее →
В Раде вспыхнул громкий скандал: в Слуге народа лопнуло терпение, «пусть они лесом все идут»21.08.2019 17:27
Парламентские силы отказываются предлагать своих кандидатов на министерские посты Об этом заявил избранный в Верховную Раду от президентской политсилы Давид Арахамия, передает ... подробнее →
В ОРЛО за «госизмену» к 12 годам тюрьмы приговорили «Карлсона»21.08.2019 17:05
Так называемый «верховный Суд ЛНР» приговорил жителя Алчевска Романа Коркишко к 12 годам заключения за якобы, «госизмену». Об этом сообщает пресс-служба так называемого ... подробнее →
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