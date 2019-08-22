В США полиция задержала шестерых стариков за интим в городском лесу22.08.2019 22:40
Самым младшим из задержанных оказалось по 62 года, а единственной женщине — 85 лет, как и ее супругу. В американском Фэйрфилде полиция арестовала пять мужчин и одну женщину преклонного возраста за секс в публичном месте, сообщает Хроника.инфо со ... подробнее →
Опрос показал, что украинцы думают о событиях в Украине22.08.2019 22:21
Половина украинцев считает, что события в Украине развиваются правильно. Такая положительная оценка наблюдается впервые с 2004 года. Впервые за годы замеров с 2004 года 50,5% опрошенных граждан ... подробнее →
Бой Усика с россиянином может не состояться: заявление промоутера22.08.2019 22:00
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что еще не факт, что Усик дебютирует в супертяжелом весе боем с россиянином Андреем Федосовым. "Пока неправда, что Усик проведет бой ... подробнее →
«Ничего не изменилось». Зеленский подсказал Путину, как снова стать рукопожатым22.08.2019 21:39
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8. Украинский президент отметил, что Россия может вернуться в G8, если ... подробнее →
Боевики увеличили количество снайперов на передовой, - разведка22.08.2019 21:20
Подготовка снайперов осуществляется под руководством российских инструкторов. На Донбассе командование российских оккупационных войск увеличило количество снайперских пар на передовых позициях. ... подробнее →
Россия намерена утилизировать единственную украинскую подлодку Запорожье22.08.2019 21:01
На проведение работ выделены 193 млн рублей, утилизация должна быть проведена до 10 ноября 2020 года. Министерство обороны РФ собирается утилизировать единственную украинскую подлодку ... подробнее →
Чешский перевозчик запускает новый поезд в Украину22.08.2019 20:38
Чешский оператор железнодорожных и автобусных пассажирских перевозок RegioJet планирует запустить с июня 2020 года новый ж/д маршрут между Украиной и Чехией. Об этом сообщили в чешской ... подробнее →
Прокуратура рассказала подробности схемы мошенничества с купюрами22.08.2019 20:20
Мошенники, которые с помощью макета денег обманули банковские терминалы на более 1 млн грн, предстанут перед судом. Прокуратура направила в Червонозаводской районный суд Харькова обвинительный акт ... подробнее →
Встреча в Варшаве: Зеленский и Трамп подпишут ряд соглашений22.08.2019 20:00
Во время встречи в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут ряд документов . Об этом сообщила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, пишет 5 канал. Какие именно ... подробнее →
Суд рассмотрит срыв Кабмином запуска рынка земли22.08.2019 19:44
Подготовительное заседание назначено на 24 сентября. Суд рассмотрит законность действий правительства, которое не разработало законопроект по рынку земли. Окружной админсуд Киева открыл ... подробнее →
«Хожу на работу пешком и живу в отеле»: Парубий набросился на Зеленского22.08.2019 19:20
Во время выступления на международном форуме VIA Carpatia 2019 спикер Верховной Рады Андрей Парубий набросился на президента Владимира Зеленского. Как информирует replyua.net , об этом на ... подробнее →
В НБУ дали оценку экономическому росту Украины22.08.2019 19:00
Экономический рост Украины замедлился в первой половине 2019 года, в частности, из-за ослабления экономической активности в мире. Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Украины ... подробнее →
Опасные вещества нашли в воздухе , результаты поражают: экологи забили тревогу22.08.2019 18:41
Лабораторные исследования воздуха в Кривом Роге показали, что в воздухе превышен уровень диоксида серы, формальдегида, фенола, аммиака и пыли. Взятые после жалоб жителей Восточного, ... подробнее →
Военный эксперт объяснил значение парада на День Независимости для Украины22.08.2019 18:17
Шествие на День Независимости может стать огромной ошибкой президента Зеленского. Об этом в интервью «Обозревателю» сообщил военный эксперт Тарас Жовтенко По его словам, что пока ... подробнее →
Врачи подсказали, как быстро вывести из организма никотин22.08.2019 18:02
Если вы расстались с сигаретами, включите в свой рацион эти продукты – они ускоряют выведение из организма тех вредных веществ, которые собирались из-за вредной привычки. По словам врачей, ... подробнее →
В Донецкой области обнаружили гранату на обочине дороги22.08.2019 17:39
Нацгвардейцы изолировали опасный район, а гранату РГД-5 изъяли для дальнейшего уничтожения. В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе обнаружили гранату, которая была заложена на ... подробнее →
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