В США полиция задержала шестерых стариков за интим в городском лесу 22.08.2019 22:40 Самым младшим из задержанных оказалось по 62 года, а единственной женщине — 85 лет, как и ее супругу. В американском Фэйрфилде полиция арестовала пять мужчин и одну женщину преклонного возраста за секс в публичном месте, сообщает Хроника.инфо со ... подробнее →

Опрос показал, что украинцы думают о событиях в Украине 22.08.2019 22:21 Половина украинцев считает, что события в Украине развиваются правильно. Такая положительная оценка наблюдается впервые с 2004 года. Впервые за годы замеров с 2004 года 50,5% опрошенных граждан ... подробнее →