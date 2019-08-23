Зеленский уничтожит коррупцию одним махом: обнародована схема

23.08.2019 22:30

У президента Владимира Зеленского готовят законопроекты, которые будут гарантировать поощрение и защиту доносчикам на коррупционеров Об этом рассказал замглавы ОП Руслан Рябошапка, сообщает ... подробнее →

У Суркова объяснили, чего Россия добивается на Донбассе

23.08.2019 22:07

Кремль хочет добиться для Донбасса особого статуса, который закрепят в Конституции Украины. Об этом заявил российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков, ... подробнее →

6 неочевидных признаков того, что вы «заработали» гастрит

23.08.2019 21:46

Гастрит — очень неприятное состояние, представляющее собой воспаление слизистой оболочки желудка. Многие принимают его первые симптомы за расстройство желудка или последствия переедания и не ... подробнее →

Из Луганска в неизвестном направлении вывозят танки

23.08.2019 21:30

В неподконтрольный Украине Луганск прибыла делегация из РФ во главе с советником президента России Владиславом Сурковым. Об этом на своей старнице в соцсети сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ... подробнее →

Командир "ДНР" Сид "взорвал" Интернет рассказом о "зомби" на поле боя: "Ведро за час выпил"

23.08.2019 21:09

Бывший командир террористической "ДНР" по кличке Сид уверяет, что ВСУ "пичкают химией" бойцов ООС для консервации их органов. Рассказ террориста вызвал бурную реакцию соцсетей. Внимание на кадры ... подробнее →

По центру Мариуполя пронесли 6-метровый флаг Украины. ВИДЕО

23.08.2019 20:47

Празднование Дня флага в Мариуполе в этом году прошло особенно торжественно. Шествие с государственным флагом стартовало в 16.00 с улицы Греческой. Здесь сформировалась колонна, которую в основном ... подробнее →

Для Украины план Штайнмайера – это два шага назад, – Зеркаль

23.08.2019 20:32

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль считает, что возвращение к плану Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе станет для Украины движением назад. Об этом пишут ... подробнее →

В Донецке установили мемориальную доску в честь Кобзона

23.08.2019 20:19

В Донецке появилась мемориальная доска в честь народного артиста СССР и «героя ДНР» Иосифа Кобзона. Ее установили на фасаде Донецкого академического театра оперы и балета им. ... подробнее →

Сентябрь будет лучше, чем все лето – каким знакам зодиака ждать изменений

23.08.2019 19:57

Все надежды теперь только на осень, и она не подведет. С первых дней многое изменится и станет ближе и доступнее знакам зодиака. Для кого-то сентябрь и вовсе будет самым лучшим месяцем 2019 года. И ... подробнее →

Астролог Росс сделал резонансный прогноз по войне на Донбассе: все начинает сбываться

23.08.2019 19:32

По словам известного астролога, именно 2020 год станет переломным и для Донбасса, и для Украины в целом. Большую в этом роль, отмечает Влад Росс, сыграет нынешний президент Украины Владимир ... подробнее →

Суматоха на Донбассе: приехал Сурков и грузят танки

23.08.2019 19:11

Во временно оккупированный Луганск якобы прибыла делегация из России во главе с советником президента России Владиславом Сурковым, которого называют автором войны на Донбассе, пишет from-ua. Целью ... подробнее →

В центре Донецка появится площадь имени Захарченко

23.08.2019 18:51

В неподконтрольном Украине Донецке Октябрьскую площадь, расположенную перед Донецкой облгосадминистрацией переименуют в честь убитого экс-главаря «ДНР» Александра Захарченко. Об этом ... подробнее →

"Хата и 3 раба", - снайперша "ДНР" Боня связалась с пропагандистами РФ и стала "посмешищем"

23.08.2019 18:29

Телеканал Минобороны РФ "Звезда" разразился фейком в духе "распятого мальчика". Российские пропагандисты вспомнили историю о рабах. Над новым смехотворным фейком пропагандистов РФ хохочет весь ... подробнее →

Россия-Украина: Зеленский сделал важное заявление

23.08.2019 18:05

Результаты по вопросу обмена политзаключенными между Россией и Украиной будут в ближайшие дни. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве, 23 августа, пишет ... подробнее →

Эти люди приносят счастье и удачу. Шесть признаков «добрых вестников»

23.08.2019 17:47

Есть люди, которые могут принести счастье, удачу, вызвать благотворные перемены в вашей жизни. Один писатель сказал: надо примкнуть к сильному человеку, и тогда вам передастся часть его силы, пишет ... подробнее →

В РФ анонсировали новый «прорыв» по Крымскому мосту

23.08.2019 17:32

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что движение поездов по Крымскому мосту запустят до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС, передает donpress . В «Крымской железной ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 53 новостей)

1234>»

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх