В Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» пострадал электрослесарь

23.08.2019 15:32

На временно оккупированных территориях Донецкой области основное количество шахт затоплено, а на тех, которые работают, не соблюдаются правила техники безопасности. Так, на шахте ... подробнее →

Столицу нужно переносить: назван город который может заменить Киев

23.08.2019 15:13

Украине необходимо перенести столицу. Такое мнение выразил астролог Влад Росс, передает from-ua. «Я бы советовал перенести столицу из Киева в Одессу. Знаю, что такая идея обсуждается, пусть ... подробнее →

Кабмин установил размер абонплаты за коммунальные услуги

23.08.2019 14:51

Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, в котором установил предельный размер абонентской платы за коммунальные услуги в многоэтажных жилых домах, сообщает « РБК-Украина ... подробнее →

В Горловке в результате обстрела уничтожены 2 частных дома

23.08.2019 14:29

В Горловке в результате обстрела уничтожены два частных дома, передает Donbass.live . Об этом сообщает "мэр" Горловки Иван Приходькою, пишет donbass.live. Инцидент произошел в четверг, в 19-17. ... подробнее →

Скоро с России могут снять санкции: в МИД Украины пояснили тревожное заявление

23.08.2019 14:08

Украина вряд ли сумеет удержать дальнейшее давление санкций со стороны международного сообщества. Об этом рассказала представитель МИДа Елена Зеркаль в своем интервью, передает " Диалог.UA ". ... подробнее →

28-й год независимости в «совке», перекрашенном в сине-желтый

23.08.2019 13:53

Празднование Дня Независимости по новому, в духе креатива и современных трендов – это пока что даже не попытка, а символ попытки отвязаться от совковости, которая прочно держит страну вдали от ... подробнее →

«В Еленовке очереди не двигаются, на Каргиле отсутствует мобильная связь и интернет»: ситуация на КПВВ ОРДО

23.08.2019 13:31

Сегодня утром на подконтрольных «ДНР» пунктах пропуска на Донбассе большие очереди на КПП «Каргил» и в неподконтрольной Украине Горловке. Об этом очевидцы сообщают в ... подробнее →

Возле Донецка обнаружена авиабомба весом в четверть тонны. ВИДЕО

23.08.2019 13:19

Вблизи Лимана Донецкой области в лесополосе обнаружили авиационную бомбу весом 250 килограммов. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области. "21 августа в лесном массиве близ города Лиман ... подробнее →

Зеркаль пояснила, зачем Зеленскому прямые переговоры с Путиным и почему она его за это уважает

23.08.2019 12:59

Президент Украины взял все риски в переговорном процессе с Путиным исключительно на себя, и за это стоит его уважать. Об этом представитель МИДа Елена Зеркаль рассказала в своем интервью, ... подробнее →

Зеленский не соврал: астролог назвал дату окончания войны на Донбассе

23.08.2019 12:27

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что надеется на завершение войны на Донбассе через год, и он не поторопился с подобным заявлением. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад ... подробнее →

В ОРДО за сутки обстрелами повреждены дом культуры и 5 жилых домов

23.08.2019 12:18

За минувшие сутки под обстрелы попали неподконтрольные Украине Ясиноватая, горловские поселки Доломитное, Зайцево и шахты им. Гагарина, а также села Коминтерново и Октябрь. Об этом сообщает так ... подробнее →

Террористы "ДНР" жалуются на ужасные дороги в Горловке: сепаратистские СМИ набросились на Украину

23.08.2019 12:01

У ставленников Кремля нет денег на ремонт 90% дорог в захваченной РФ Горловке. Украинский журналист и блогер Денис Казанский показал соответствующий сюжет с сепаратистского телеканала "Юнион", ... подробнее →

Члены НВФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ: ранены двое военных

23.08.2019 11:39

За минувшие сутки НВФ тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки в результате обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ... подробнее →

"Квартал 95" попрощался с "Юзиком"

23.08.2019 11:30

В Одессе на съемках новых выпусков проекта "Вечерний Квартал" актеры попрощались со своим уже бывшим коллегой Юрием Корявченковым, который был избран народным депутатом, сообщает Апостроф . Так, ... подробнее →

Гороскоп на 23 августа: Скорпионы ведут себя слишком резко, а Козерогов поманят соблазны

23.08.2019 11:22

В это время стоит вести себя максимально спокойно и сохранять внутренний баланс. Хотите знать, что вас ждет 23 августа? Эксперты " Апостроф.Лайм " уже ответили на этот вопрос. В нашем ... подробнее →

Боевики «ЛНР» обстреливают беспилотники СММ ОБСЕ

23.08.2019 10:58

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области обстреливают БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ. Так, боевики обстреляли беспилотник в окраине ... подробнее →

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