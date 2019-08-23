В Горловке в результате обстрела уничтожены два частных дома, передает Donbass.live . Об этом сообщает "мэр" Горловки Иван Приходькою, пишет donbass.live. Инцидент произошел в четверг, в 19-17. ... подробнее →

Украине необходимо перенести столицу. Такое мнение выразил астролог Влад Росс, передает from-ua. «Я бы советовал перенести столицу из Киева в Одессу. Знаю, что такая идея обсуждается, пусть ... подробнее →

На временно оккупированных территориях Донецкой области основное количество шахт затоплено, а на тех, которые работают, не соблюдаются правила техники безопасности. Так, на шахте ... подробнее →

Вблизи Лимана Донецкой области в лесополосе обнаружили авиационную бомбу весом 250 килограммов. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области. "21 августа в лесном массиве близ города Лиман ... подробнее →

Сегодня утром на подконтрольных «ДНР» пунктах пропуска на Донбассе большие очереди на КПП «Каргил» и в неподконтрольной Украине Горловке. Об этом очевидцы сообщают в ... подробнее →

Празднование Дня Независимости по новому, в духе креатива и современных трендов – это пока что даже не попытка, а символ попытки отвязаться от совковости, которая прочно держит страну вдали от ... подробнее →

Украина вряд ли сумеет удержать дальнейшее давление санкций со стороны международного сообщества. Об этом рассказала представитель МИДа Елена Зеркаль в своем интервью, передает " Диалог.UA ". ... подробнее →