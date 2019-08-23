Зеленский уничтожит коррупцию одним махом: обнародована схема23.08.2019 22:30
У президента Владимира Зеленского готовят законопроекты, которые будут гарантировать поощрение и защиту доносчикам на коррупционеров Об этом рассказал замглавы ОП Руслан Рябошапка, сообщает ... подробнее →
У Суркова объяснили, чего Россия добивается на Донбассе23.08.2019 22:07
Кремль хочет добиться для Донбасса особого статуса, который закрепят в Конституции Украины. Об этом заявил российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков, ... подробнее →
6 неочевидных признаков того, что вы «заработали» гастрит23.08.2019 21:46
Гастрит — очень неприятное состояние, представляющее собой воспаление слизистой оболочки желудка. Многие принимают его первые симптомы за расстройство желудка или последствия переедания и не ... подробнее →
Из Луганска в неизвестном направлении вывозят танки23.08.2019 21:30
В неподконтрольный Украине Луганск прибыла делегация из РФ во главе с советником президента России Владиславом Сурковым. Об этом на своей старнице в соцсети сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ... подробнее →
Командир "ДНР" Сид "взорвал" Интернет рассказом о "зомби" на поле боя: "Ведро за час выпил"23.08.2019 21:09
Бывший командир террористической "ДНР" по кличке Сид уверяет, что ВСУ "пичкают химией" бойцов ООС для консервации их органов. Рассказ террориста вызвал бурную реакцию соцсетей. Внимание на кадры ... подробнее →
По центру Мариуполя пронесли 6-метровый флаг Украины. ВИДЕО23.08.2019 20:47
Празднование Дня флага в Мариуполе в этом году прошло особенно торжественно. Шествие с государственным флагом стартовало в 16.00 с улицы Греческой. Здесь сформировалась колонна, которую в основном ... подробнее →
Для Украины план Штайнмайера – это два шага назад, – Зеркаль23.08.2019 20:32
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль считает, что возвращение к плану Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе станет для Украины движением назад. Об этом пишут ... подробнее →
В Донецке установили мемориальную доску в честь Кобзона23.08.2019 20:19
В Донецке появилась мемориальная доска в честь народного артиста СССР и «героя ДНР» Иосифа Кобзона. Ее установили на фасаде Донецкого академического театра оперы и балета им. ... подробнее →
Сентябрь будет лучше, чем все лето – каким знакам зодиака ждать изменений23.08.2019 19:57
Все надежды теперь только на осень, и она не подведет. С первых дней многое изменится и станет ближе и доступнее знакам зодиака. Для кого-то сентябрь и вовсе будет самым лучшим месяцем 2019 года. И ... подробнее →
Астролог Росс сделал резонансный прогноз по войне на Донбассе: все начинает сбываться23.08.2019 19:32
По словам известного астролога, именно 2020 год станет переломным и для Донбасса, и для Украины в целом. Большую в этом роль, отмечает Влад Росс, сыграет нынешний президент Украины Владимир ... подробнее →
Суматоха на Донбассе: приехал Сурков и грузят танки23.08.2019 19:11
Во временно оккупированный Луганск якобы прибыла делегация из России во главе с советником президента России Владиславом Сурковым, которого называют автором войны на Донбассе, пишет from-ua. Целью ... подробнее →
В центре Донецка появится площадь имени Захарченко23.08.2019 18:51
В неподконтрольном Украине Донецке Октябрьскую площадь, расположенную перед Донецкой облгосадминистрацией переименуют в честь убитого экс-главаря «ДНР» Александра Захарченко. Об этом ... подробнее →
"Хата и 3 раба", - снайперша "ДНР" Боня связалась с пропагандистами РФ и стала "посмешищем"23.08.2019 18:29
Телеканал Минобороны РФ "Звезда" разразился фейком в духе "распятого мальчика". Российские пропагандисты вспомнили историю о рабах. Над новым смехотворным фейком пропагандистов РФ хохочет весь ... подробнее →
Россия-Украина: Зеленский сделал важное заявление23.08.2019 18:05
Результаты по вопросу обмена политзаключенными между Россией и Украиной будут в ближайшие дни. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве, 23 августа, пишет ... подробнее →
Эти люди приносят счастье и удачу. Шесть признаков «добрых вестников»23.08.2019 17:47
Есть люди, которые могут принести счастье, удачу, вызвать благотворные перемены в вашей жизни. Один писатель сказал: надо примкнуть к сильному человеку, и тогда вам передастся часть его силы, пишет ... подробнее →
В РФ анонсировали новый «прорыв» по Крымскому мосту23.08.2019 17:32
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что движение поездов по Крымскому мосту запустят до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС, передает donpress . В «Крымской железной ... подробнее →
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- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО18:12
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