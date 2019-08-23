В неподконтрольный Украине Луганск прибыла делегация из РФ во главе с советником президента России Владиславом Сурковым. Об этом на своей старнице в соцсети сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ... подробнее →

Гастрит — очень неприятное состояние, представляющее собой воспаление слизистой оболочки желудка. Многие принимают его первые симптомы за расстройство желудка или последствия переедания и не ... подробнее →

Кремль хочет добиться для Донбасса особого статуса, который закрепят в Конституции Украины. Об этом заявил российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков, ... подробнее →

У президента Владимира Зеленского готовят законопроекты, которые будут гарантировать поощрение и защиту доносчикам на коррупционеров Об этом рассказал замглавы ОП Руслан Рябошапка, сообщает ... подробнее →

В Донецке появилась мемориальная доска в честь народного артиста СССР и «героя ДНР» Иосифа Кобзона. Ее установили на фасаде Донецкого академического театра оперы и балета им. ... подробнее →

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль считает, что возвращение к плану Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе станет для Украины движением назад. Об этом пишут ... подробнее →

Празднование Дня флага в Мариуполе в этом году прошло особенно торжественно. Шествие с государственным флагом стартовало в 16.00 с улицы Греческой. Здесь сформировалась колонна, которую в основном ... подробнее →

Бывший командир террористической "ДНР" по кличке Сид уверяет, что ВСУ "пичкают химией" бойцов ООС для консервации их органов. Рассказ террориста вызвал бурную реакцию соцсетей. Внимание на кадры ... подробнее →

Сентябрь будет лучше, чем все лето – каким знакам зодиака ждать изменений 23.08.2019 19:57 Все надежды теперь только на осень, и она не подведет. С первых дней многое изменится и станет ближе и доступнее знакам зодиака. Для кого-то сентябрь и вовсе будет самым лучшим месяцем 2019 года. И ... подробнее →