Сумасшедший скандал: в Верховной Раде всплыли "консервы Порошенко"

24.08.2019 22:33

Недавно состоялись внеочередные парламентские выборы, которые многие эксперты называют одними из самых грязных в истории нашего государства. Однако грязь не перестает всплывать и по сей день, причем ... подробнее →

Владимир Зеленский сравнил Крым и Донбасс с украденными соседом детьми

24.08.2019 22:07

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной речи ко Дню независимости, сравнил Донбасс и Крым с украденными детьми, пишет ДонПресс . «Для тех, кто не понимает боль украинцев, ... подробнее →

Никогда не терпите эти 5 типов негативного поведения – жизнь слишком коротка

24.08.2019 21:45

Их поведение – это не ваши проблемы и не о вас. Никому и никогда не позволяйте портить вашу жизнь. Люди – удивительны и непредсказуемы. И они всегда будут делать то, что хотят. Уж ... подробнее →

Германия требует от Украины закрытия сайта "Миротворец"

24.08.2019 21:16

Правительство Германии осуждает сайт "Миротворец" и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению. Об этом говорится в ответе правительства Германии на запрос Левой партии, ... подробнее →

Зеленский рассказал о кандидатах в кресло премьера

24.08.2019 20:50

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на пост премьер-министра он рассматривает двух кандидатов. Об этом он сказал во время приема по случаю Дня Независимости, пишет ДонПресс . «Я должен ... подробнее →

Портников поразил смелым прогнозом о Зеленском и будущем Украины в День Независимости

24.08.2019 20:25

Политолог Виталий Портников дал экспертную оценку перспективе развития Украины как самостоятельной сильной и независимой страны, несмотря на агрессию РФ и внутренние проблемы, отметив роль президента ... подробнее →

Сезон дыни наступил: как не прогадать со вкусом и ценой

24.08.2019 20:02

В этом году дыня стала одним из немногих плодов, которые успешно выжили после экстремальных погодных условий этого лета. Мало кто знает, как правильно выбрать ягоду и безопасно ее кушать. Попробуем ... подробнее →

Как в Киеве исполнили государственный гимн в День Независимости. ВИДЕО

24.08.2019 19:38

В Киеве в честь празднования 28-й годовщины Дня Независимости гимн Украины прозвучал в исполнении оркестров и известных музыкантов. Об этом пишет « 112 Украина ». Государственный ... подробнее →

Выступление Зеленского в День Независимости омрачила кровавая провокация. ВИДЕО

24.08.2019 19:10

В центре Киева во время "Шествия Достоинства" произошла кровавая потасовка из-за оскорблений в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Во время выступления главы государства в толпе кто-то ... подробнее →

С блокпостов боевиков «ДНР» госпитализированы мужчины 1953 и 1980 года рождения

24.08.2019 18:41

Жители временно оккупированных территорий рискуют здоровьем, стоя в многочасовых очередях на блокпостах боевиков «ДНР». Страдают не только пожилые, но и молодые люди. Так, за вчерашний ... подробнее →

ВСУ начали разбирать фортификационные сооружения у Станицы Луганской

24.08.2019 18:09

Сегодня, 24 августа, группа подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта, в районе населенного ... подробнее →

Российских оккупантов «ДНР» уличили в копании новых траншей

24.08.2019 17:51

Боевиков «ДНР» и российских оккупантов уличили в копании новых и углублении уже имеющихся траншей в районе временно оккупированных Петровского, Стылы и Зернового. Вот что узнали ... подробнее →

Такого не позволял себе даже Янукович: Порошенко поглумился над украинцами

24.08.2019 17:28

Экс-президент Украины Петр Порошенко решил не посещать церемонию празднования ко Дню Независимости. В субботу 24 августа в Киеве прошло Шествие достоинства и различные мероприятия в честь Дня ... подробнее →

В Азовском море появились ужасные медузы-монстры. ВИДЕО

24.08.2019 17:11

Группа дайверов в Херсонской области засняла видео с нашествием медуз и креветок на глубине Азовского моря. Запись под названием "Арабатская стрелка 2019: Прогулка под водой" была опубликована в ... подробнее →

Для украинцев упростили въезд в Лаос и Шри-Ланку

24.08.2019 16:49

Власти Лаосской Народно-Демократической Республики позволили украинским туристам посещать страну с использованием электронных виз. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины, ... подробнее →

Вербер убила страшная супербактерия W135: теперь все знакомые фешн-директора ЦУМа на грани

24.08.2019 16:32

Медики констатировали, что в зоне риска и те люди, которые в последнее время контактировали с ныне покойной Аллой Вербер. Вербер, как известно, скоропостижно умерла 6 августа. Фэшн-директор ЦУМа ... подробнее →

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