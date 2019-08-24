Сумасшедший скандал: в Верховной Раде всплыли "консервы Порошенко"24.08.2019 22:33
Недавно состоялись внеочередные парламентские выборы, которые многие эксперты называют одними из самых грязных в истории нашего государства. Однако грязь не перестает всплывать и по сей день, причем ... подробнее →
Владимир Зеленский сравнил Крым и Донбасс с украденными соседом детьми24.08.2019 22:07
Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной речи ко Дню независимости, сравнил Донбасс и Крым с украденными детьми, пишет ДонПресс . «Для тех, кто не понимает боль украинцев, ... подробнее →
Никогда не терпите эти 5 типов негативного поведения – жизнь слишком коротка24.08.2019 21:45
Их поведение – это не ваши проблемы и не о вас. Никому и никогда не позволяйте портить вашу жизнь. Люди – удивительны и непредсказуемы. И они всегда будут делать то, что хотят. Уж ... подробнее →
Германия требует от Украины закрытия сайта "Миротворец"24.08.2019 21:16
Правительство Германии осуждает сайт "Миротворец" и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению. Об этом говорится в ответе правительства Германии на запрос Левой партии, ... подробнее →
Зеленский рассказал о кандидатах в кресло премьера24.08.2019 20:50
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на пост премьер-министра он рассматривает двух кандидатов. Об этом он сказал во время приема по случаю Дня Независимости, пишет ДонПресс . «Я должен ... подробнее →
Портников поразил смелым прогнозом о Зеленском и будущем Украины в День Независимости24.08.2019 20:25
Политолог Виталий Портников дал экспертную оценку перспективе развития Украины как самостоятельной сильной и независимой страны, несмотря на агрессию РФ и внутренние проблемы, отметив роль президента ... подробнее →
Сезон дыни наступил: как не прогадать со вкусом и ценой24.08.2019 20:02
В этом году дыня стала одним из немногих плодов, которые успешно выжили после экстремальных погодных условий этого лета. Мало кто знает, как правильно выбрать ягоду и безопасно ее кушать. Попробуем ... подробнее →
Как в Киеве исполнили государственный гимн в День Независимости. ВИДЕО24.08.2019 19:38
В Киеве в честь празднования 28-й годовщины Дня Независимости гимн Украины прозвучал в исполнении оркестров и известных музыкантов. Об этом пишет « 112 Украина ». Государственный ... подробнее →
Выступление Зеленского в День Независимости омрачила кровавая провокация. ВИДЕО24.08.2019 19:10
В центре Киева во время "Шествия Достоинства" произошла кровавая потасовка из-за оскорблений в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Во время выступления главы государства в толпе кто-то ... подробнее →
С блокпостов боевиков «ДНР» госпитализированы мужчины 1953 и 1980 года рождения24.08.2019 18:41
Жители временно оккупированных территорий рискуют здоровьем, стоя в многочасовых очередях на блокпостах боевиков «ДНР». Страдают не только пожилые, но и молодые люди. Так, за вчерашний ... подробнее →
ВСУ начали разбирать фортификационные сооружения у Станицы Луганской24.08.2019 18:09
Сегодня, 24 августа, группа подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта, в районе населенного ... подробнее →
Российских оккупантов «ДНР» уличили в копании новых траншей24.08.2019 17:51
Боевиков «ДНР» и российских оккупантов уличили в копании новых и углублении уже имеющихся траншей в районе временно оккупированных Петровского, Стылы и Зернового. Вот что узнали ... подробнее →
Такого не позволял себе даже Янукович: Порошенко поглумился над украинцами24.08.2019 17:28
Экс-президент Украины Петр Порошенко решил не посещать церемонию празднования ко Дню Независимости. В субботу 24 августа в Киеве прошло Шествие достоинства и различные мероприятия в честь Дня ... подробнее →
В Азовском море появились ужасные медузы-монстры. ВИДЕО24.08.2019 17:11
Группа дайверов в Херсонской области засняла видео с нашествием медуз и креветок на глубине Азовского моря. Запись под названием "Арабатская стрелка 2019: Прогулка под водой" была опубликована в ... подробнее →
Для украинцев упростили въезд в Лаос и Шри-Ланку24.08.2019 16:49
Власти Лаосской Народно-Демократической Республики позволили украинским туристам посещать страну с использованием электронных виз. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины, ... подробнее →
Вербер убила страшная супербактерия W135: теперь все знакомые фешн-директора ЦУМа на грани24.08.2019 16:32
Медики констатировали, что в зоне риска и те люди, которые в последнее время контактировали с ныне покойной Аллой Вербер. Вербер, как известно, скоропостижно умерла 6 августа. Фэшн-директор ЦУМа ... подробнее →
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