Сумасшедший скандал: в Верховной Раде всплыли "консервы Порошенко" 24.08.2019 22:33 Недавно состоялись внеочередные парламентские выборы, которые многие эксперты называют одними из самых грязных в истории нашего государства. Однако грязь не перестает всплывать и по сей день, причем ... подробнее →

Германия требует от Украины закрытия сайта "Миротворец" 24.08.2019 21:16 Правительство Германии осуждает сайт "Миротворец" и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению. Об этом говорится в ответе правительства Германии на запрос Левой партии, ... подробнее →