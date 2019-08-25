На Майорке вертолет столкнулся с самолетом

25.08.2019 22:40

После столкновения обломки обоих летательных аппаратов попадали на частные подворья, пожарные борются с несколькими очагами пожаров, вызванных падением горящих обломков.   Пять человек, в ... подробнее →

В Днепре дети подожгли 8-летнего мальчика

25.08.2019 22:18

В Днепре во время детской игры 8-летнего мальчика облили бензином и подожгли. Об этом сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова на своей странице в Facebook. «Кирюша Яцун играл со ... подробнее →

Курс доллара заставит украинцев схватиться за головы

25.08.2019 22:00

На сегодняшний день существует несколько вариантов развития событий. Либо курс доллара продолжит быть стабильным, либо ж, буду резки скачки от двадцати до тридцати гривен за один американский доллар. ... подробнее →

«Нос, натянутый до ушей рот, накаченные щеки»: Алла Пугачева опубликовала селфи с Вайкуле

25.08.2019 21:40

Примадонна российского шоу-бизнеса,  легендарная исполнительница   Алла Пугачева опубликовала в сети селфи со своей подружкой, латвийской певицей Лаймой Вайкуле, передает  ... подробнее →

«Если все растает, климат в Европе станет необитаемым»: геофизик сделал неутешительный прогноз из-за глобального потепления

25.08.2019 21:20

Геофизик Сергей Зимов рассказал о своих наблюдениях относительно  глобального потепления и смены климата , озвучив неутешительный прогноз, передает  replyua.net . По его словам, ... подробнее →

Білорусь через чуму обмежує ввезення свинини зі Львівщини

25.08.2019 21:00

Білорусь обмежує ввезення свинини зі Львівської області України через африканську чуму свиней. Про це повідомляє білоруське інформагентство БЕЛТА з посиланням на Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Мінсільгосппроду. ... подробнее →

В Кривом Роге дотла сгорела церковь МП

25.08.2019 20:38

25 августа в Кривом Роге Днепропетровской области сгорел храм Украинской Православной Церкви на улице Рудная, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "Пожар возник в ... подробнее →

Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших

25.08.2019 20:20

В воскресенье, 25 августа, в зоне боевых действий на Донбассе во время вражеских обстрелов были ранены четверо военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), один боец во время эвакуации в медучреждение ... подробнее →

Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется

25.08.2019 20:00

Период обучения школьников с особыми образовательными нуждами теперь можно продлить на два года. Об этом информирует издание "pravda". Такое нововведение предусмотрено изменениями в ... подробнее →

Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы

25.08.2019 19:43

На поздних стадиях симптомом этого заболевания могут являться боли в животе и спине, а также желтый цвет кожи и слизистых. Исследование американского Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна ... подробнее →

Названа следующая жертва: астролог раскрыл все планы Путина

25.08.2019 19:19

Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, что со всем скоро, по паланм президента Российской Федерации, пострадает много людей. Как известно, совсем недавно президент России, Владимир ... подробнее →

Эксперт: Россия продолжит добиваться федерализации Украины

25.08.2019 19:00

Главная задача, которую ставит перед собой Россия на ближайшее время – это создание условий в Украине для федерализации. Эту тему россияне будут продвигать по максимуму. Как информирует  replyua.net , такое мнение в интервью одному из СМИ ... подробнее →

В Запорожье с 28 августа запустят бесплатный речной транспорт

25.08.2019 18:40

В Запорожье с 28 августа запустят бесплатный речной транспорт. Как сообщают в пресс-службе городского совета, это поможет решить проблемы  транспортных пробок на плотине "Днепрогэса" . "С ... подробнее →

Ученые назвали «самую страшную» группу крови

25.08.2019 18:20

Эта группа крови действительно воздействует на здоровье человека. Научные сотрудники из Гарвардского университета утверждают, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным ... подробнее →

"Поэтому его тут и нет", - Зеленский отличился оригинальная шуткой про Януковича в День Независимости

25.08.2019 18:03

Украинский президент Владимир Зеленский отличился оригинальной шуткой в День Независимости Украины в адрес сбежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича во время торжественного приема в ... подробнее →

ВОЗ признала микропластик в питьевой воде безопасным

25.08.2019 17:40

Речь идет об инертных частицах, которые не вступает в химическую реакцию, проникая в тело и не причиняет вред органам и тканям. Всемирная организация здравоохранения на этой неделе выпустила ... подробнее →

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