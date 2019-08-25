На сегодняшний день существует несколько вариантов развития событий. Либо курс доллара продолжит быть стабильным, либо ж, буду резки скачки от двадцати до тридцати гривен за один американский доллар. ... подробнее →

В Днепре во время детской игры 8-летнего мальчика облили бензином и подожгли. Об этом сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова на своей странице в Facebook. «Кирюша Яцун играл со ... подробнее →

После столкновения обломки обоих летательных аппаратов попадали на частные подворья, пожарные борются с несколькими очагами пожаров, вызванных падением горящих обломков. Пять человек, в ... подробнее →

В воскресенье, 25 августа, в зоне боевых действий на Донбассе во время вражеских обстрелов были ранены четверо военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), один боец во время эвакуации в медучреждение ... подробнее →

25 августа в Кривом Роге Днепропетровской области сгорел храм Украинской Православной Церкви на улице Рудная, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "Пожар возник в ... подробнее →

Геофизик Сергей Зимов рассказал о своих наблюдениях относительно глобального потепления и смены климата , озвучив неутешительный прогноз, передает replyua.net . По его словам, ... подробнее →

Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы 25.08.2019 19:43 На поздних стадиях симптомом этого заболевания могут являться боли в животе и спине, а также желтый цвет кожи и слизистых. Исследование американского Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна ... подробнее →