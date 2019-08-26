Виталий Портников назвал в интервью изданию Gazeta.ua, на каких основных направлениях нужно сосредоточиться, чтобы Украина обрела реальную независимость. Таковыми политический обозреватель считает развитие идентичности, восстановление территориальной ... подробнее →

В команде президента Владимира Зеленского ошеломили заявлением о статусе русского языка в стране. Об этом заявил советник гаранта Никита Потураев. «Есть русское национальное меньшинство. Мы ... подробнее →

Достаточно лишь немного изменить свои привычки. Хроническая усталость является для организма большим стрессом, который может привести к серьезным сбоям, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ... подробнее →

Сентябрь открывает осенний сезон, однако погода все еще может побаловать теплом. Понять, будет ли солнечно или уже пора доставать осенние наряды, помогут точные наблюдения наших предков. Эксперты ... подробнее →

Минздрав планирует до 2025 года привести бригады скорой помощи к единому стандарту. Таким образом: фельдшеры и медсестры, после дополнительного обучения получат квалификацию "парамедик" - т.е. ... подробнее →

При Александре Лукашенко в Белоруссии начало расти влияние западных фондов и националистов, и эксперты уверены, что следующим президентом страны станет человек, который будет нацелен на ... подробнее →

С начала вступившего в силу перемирия на Донбассе в зоне проведения ООС погибли восемь украинских военных, и 17 получили разной степени тяжести. Об этом сообщают украинские информационные ... подробнее →

Министерство обороны РФ занимаются подготовкой симметричного ответа США, которые провели испытания ракеты средней дальности и вышли из ДРСМД. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий ... подробнее →

Разумков рассказал, какие комитеты в Раде получат оппозиционеры 26.08.2019 19:20 В новой Верховной Раде оппозиционерам будет предложено возглавить четыре комитета: по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий и свободы слова; по делам молодежи и спорта; по евроинтеграции, а также комиссию по делам ветеранов. ... подробнее →

Этого так долго ждали! Новый указ Зеленского существенно облегчит жизнь 26.08.2019 18:45 В команде Зеленского хотят отменить оплату коммунальных услуг для пенсионеров и малоимущих жителей Украины, но бесплатными станут далеко не все услуги. Пока еще этот законопроект не закончен и ... подробнее →