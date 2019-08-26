Погода в сентябре 2019 года: прогноз синоптиков и народные приметы

26.08.2019 22:35

Сентябрь открывает осенний сезон, однако погода все еще может побаловать теплом. Понять, будет ли солнечно или уже пора доставать осенние наряды, помогут точные наблюдения наших предков. Эксперты ... подробнее →

Медики рассказали, как побороть хроническую усталость

26.08.2019 22:13

Достаточно лишь немного изменить свои привычки. Хроническая усталость является для организма большим стрессом, который может привести к серьезным сбоям, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на  ... подробнее →

"Иначе быть не должно": у Зеленского решили судьбу русского языка

26.08.2019 21:42

В команде президента Владимира Зеленского ошеломили заявлением о статусе русского языка в стране. Об этом заявил советник гаранта Никита Потураев. «Есть русское национальное меньшинство. Мы ... подробнее →

Портников назвал три направления, по которым нужно работать, чтобы Украина стала действительно независимым государством

26.08.2019 21:20

Виталий Портников  назвал в интервью изданию Gazeta.ua, на каких основных направлениях нужно сосредоточиться, чтобы Украина обрела реальную независимость. Таковыми политический обозреватель считает развитие идентичности, восстановление территориальной ... подробнее →

РФ готовит ответ на испытание новой ракеты в США

26.08.2019 20:48

Министерство обороны РФ занимаются подготовкой симметричного ответа США, которые провели испытания ракеты средней дальности и вышли из ДРСМД. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий ... подробнее →

Печальный результат "хлебного перемирия": штаб сообщил, сколько бойцов ВСУ погибло за последний месяц

26.08.2019 20:15

С начала вступившего в силу перемирия на Донбассе в зоне проведения ООС погибли восемь украинских военных, и 17 получили разной степени тяжести. Об этом сообщают украинские информационные ... подробнее →

В Беларуси готовятся "снять" Лукашенко: СМИ назвали имя нового президента

26.08.2019 20:00

При Александре Лукашенко в Белоруссии начало расти влияние западных фондов и националистов, и эксперты уверены, что следующим президентом страны станет человек, который будет нацелен на ... подробнее →

Украинцам рассказали, как изменится в будущем скорая помощь

26.08.2019 19:45

Минздрав планирует до 2025 года привести бригады скорой помощи к единому стандарту. Таким образом: фельдшеры и медсестры, после дополнительного обучения получат квалификацию "парамедик" - т.е. ... подробнее →

Разумков рассказал, какие комитеты в Раде получат оппозиционеры

26.08.2019 19:20

В новой Верховной Раде оппозиционерам будет предложено возглавить четыре комитета: по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий и свободы слова; по делам молодежи и спорта; по евроинтеграции, а также комиссию по делам ветеранов. ... подробнее →

Пушилин запретил своим «чиновникам» выезжать из ОРДО

26.08.2019 19:02

Главарь ОРДО Денис Пушилин запретил «должностным лицам» выезжать за пределы «республики» без его письменного разрешения. Об этом говорится в «указе» ... подробнее →

Этого так долго ждали! Новый указ Зеленского существенно облегчит жизнь

26.08.2019 18:45

В команде Зеленского хотят отменить оплату коммунальных услуг для пенсионеров и малоимущих жителей Украины, но бесплатными станут далеко не все услуги. Пока еще этот законопроект не закончен и ... подробнее →

Апокалипсис переносится: ученые хотят протаранить опасный астероид

26.08.2019 18:15

Европейское космическое агентство приняло решение спасти планету. Астероид Дидимос, который угрожает Земле, планируют сбить с курса с помощью ракеты, которая пойдет на таран. Брайан ... подробнее →

Стефанчук прокомментировал подготовку закона о сокращении числа нардепов

26.08.2019 18:00

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук подтвердил намерения о сокращении количества депутатов парламента. Об этом сообщает к РБК-Украина. ... подробнее →

Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный

26.08.2019 17:40

Украинский военный доставлен в медицинское учреждение Боевики на Донбассе  с полуночи понедельника, 26 августа, шесть раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, ... подробнее →

Минфин получил доступ к личным и банковским данным украинцев для "слежки за соцвыплатами"

26.08.2019 17:23

Министерство финансов отныне может получить информацию с банковской тайной и персональными данными украинцев. Об этом сообщает Лига.Закон. Благодаря этому ведомство сможет проверять ... подробнее →

Минимальная заработная плата в Украине может достичь 7 тысяч гривен

26.08.2019 17:05

В Украине есть все предпосылки, чтобы повысить в следующем году размер минимальной заработной платы до 7 000 гривен. Об этом в эфире телеканала  «112»  сообщил ... подробнее →

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