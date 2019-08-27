Злоупотребление сладким ведет к жировой болезни печени, которая является более массовым явлением сегодня, чем алкогольное разрушение этого органа, передает Хроника.инфо Сладкое для печени может ... подробнее →

1 сентября 2019-го в Украине начинается не только новый учебный год, но и очередной этап внедрения масштабной реформы среднего образования. Школьникам и их родителям эта реформаторская инициатива ... подробнее →

Профессор Университета Северной Каролины Роберт Ланц рассказал, что после смерти люди попадают в некое параллельное пространство и получают шанс воскреснуть. Ученый сравнил жизнь человека с ... подробнее →

Астролог Влад Росс поведал, какой будет последняя неделя лета. Об этом сообщает from-ua. По его словам, период с 26 августа по 1 сентября самый подходящий для активности, выполнению дел, планов и ... подробнее →