Украина - страна украинофобов 27.08.2019 22:18 Согласно статистике, в течение последних пяти лет старая власть и её «порохоботы» чаще всего использовали в своих речах три слова: патриотизм, агрессия и украинофобия. Себя они, конечно ... подробнее →

"Два дня несчастий": астролог предупредил украинцев об опасности 27.08.2019 21:46 Астролог Влад Росс поведал, какой будет последняя неделя лета. Об этом сообщает from-ua. По его словам, период с 26 августа по 1 сентября самый подходящий для активности, выполнению дел, планов и ... подробнее →