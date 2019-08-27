"Два дня несчастий": астролог предупредил украинцев об опасности27.08.2019 21:46
Астролог Влад Росс поведал, какой будет последняя неделя лета. Об этом сообщает from-ua. По его словам, период с 26 августа по 1 сентября самый подходящий для активности, выполнению дел, планов и ... подробнее →
Где живут люди после смерти: не умрите от того, что...27.08.2019 21:23
Профессор Университета Северной Каролины Роберт Ланц рассказал, что после смерти люди попадают в некое параллельное пространство и получают шанс воскреснуть. Ученый сравнил жизнь человека с ... подробнее →
Новая украинская школа: что изменится для школьников и кому «отменят» домашние задания27.08.2019 20:57
1 сентября 2019-го в Украине начинается не только новый учебный год, но и очередной этап внедрения масштабной реформы среднего образования. Школьникам и их родителям эта реформаторская инициатива ... подробнее →
Хуже алкоголя: названы продукты, губительно действующие на печень27.08.2019 20:31
Злоупотребление сладким ведет к жировой болезни печени, которая является более массовым явлением сегодня, чем алкогольное разрушение этого органа, передает Хроника.инфо Сладкое для печени может ... подробнее →
Никогда не выходите замуж за мужчину, у которого есть эти 15 привычек27.08.2019 20:05
Когда мы влюбляемся, то хотим связать себя с человеком крепкими узами. Однако замужество – довольно серьезный шаг, который кардинально меняет нашу жизнь. Успешный брак – это ... подробнее →
Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась27.08.2019 19:45
В Интернете опубликованы истории 4 российских оккупантов, которые погибли на Донбассе, однако в официальных отчетах отмечены как погибшие от артиллерийских обстрелов украинской армии во время охраны ... подробнее →
"Нормандская встреча" может стать ловушкой для Украины: Портников объяснил, что готовит Путин27.08.2019 19:40
В проведении встречи в "нормандском формате" ради завершения войны на Донбассе заинтересованы все страны-участницы и США, но никак не Россия. Ведь ее президент Владимир Путин видит в этих переговорах ... подробнее →
Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»27.08.2019 19:08
Проживающий в неподконтрольном Украине Донецке российский пропагандист Роман Манекин на своей странице в соцести неожиданно заявил, что Украина не является «фашистским государством», в то ... подробнее →
Экс-советник убитого главаря ОРДО пригрозил Украине «полным поглощением РФ»27.08.2019 18:52
Если Украина и другие страны бывшего СССР не поддержат концепцию «русского мира», то им грозит ирредентизм — полное поглощение Российской Федерацией. Об этом на своем ... подробнее →
Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО27.08.2019 18:12
Предатели Украины, которые перешли воевать на сторону "ЛДНР", призвали бойцов ООС "помириться" с боевиками и террористами в в эфире канала "Россия 24". Одиозный экс-участник АТО Александр ... подробнее →
В Мариуполе погиб мужчина, упав на крыльцо магазина обуви27.08.2019 17:26
Сегодня, 27 августа, около 11.00 на проспекте Металлургов произошло ЧП. Из окна девятиэтажки, находящейся напротив разрушенного хлебозавода, выпал мужчина. Об этом 0629 сообщили очевидцы. Мужчина ... подробнее →
Ярош обратился к украинцам и Зеленскому: «Вы же за, Владимир Александрович?»27.08.2019 17:06
Лидер УДА Дмитрий Ярош обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его к «освобождению Украины». Соответствующий пост он написал на своей странице в Facebook, пишет ... подробнее →
У Зеленского окончательно определились с проблемой Крыма27.08.2019 16:47
Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что в ближайшее время украинские власти не будут поставлять пресную воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, пишет ... подробнее →
В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ в упрощенном порядке27.08.2019 16:30
Число жителей неподконтрольной Украине части Донетчины, получивших паспорт гражданина Российской Федерации в упрощенном порядке, превысило 12 300. Об этом сообщили в так называемой ... подробнее →
В Перевальске во время пожара серьезно пострадали две женщины27.08.2019 16:11
Вчера во временно оккупированном Перевальске во время пожара в девятиэтажном жилом доме серьезно пострадали две женщины. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно ... подробнее →
В ОРДО показали обновленный КПП «Еленовка» и рассказали, когда он заработает «полноценно»27.08.2019 15:53
На неподконтрольной Украине части Донетчины сегодня после масштабной модернизации в тестовом режиме начал работу КПП «Еленовка». Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает ... подробнее →
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- В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ в упрощенном порядке16:30
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- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась19:45
- "Нормандская встреча" может стать ловушкой для Украины: Портников объяснил, что готовит Путин19:40
- Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»19:08
- Экс-советник убитого главаря ОРДО пригрозил Украине «полным поглощением РФ» 18:52
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО18:12
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