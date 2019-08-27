Зеленский сделал то, чего не смог Порошенко: поразительные факты о пятом президенте, «это семерка»

27.08.2019 22:39

100 дней назад Владимир Зеленский стал президентом Украины О промахах и успехах первой существенной даты президентства во всю шепчутся как простые украинцы, так и политические аналитики. Несмотря ... подробнее →

Украина - страна украинофобов

27.08.2019 22:18

Согласно статистике, в течение последних пяти лет старая власть и её «порохоботы» чаще всего использовали в своих речах три слова: патриотизм, агрессия и украинофобия. Себя они, конечно ... подробнее →

"Два дня несчастий": астролог предупредил украинцев об опасности

27.08.2019 21:46

Астролог Влад Росс поведал, какой будет последняя неделя лета. Об этом сообщает from-ua. По его словам, период с 26 августа по 1 сентября самый подходящий для активности, выполнению дел, планов и ... подробнее →

Где живут люди после смерти: не умрите от того, что...

27.08.2019 21:23

Профессор Университета Северной Каролины Роберт Ланц рассказал, что после смерти люди попадают в некое параллельное пространство и получают шанс воскреснуть. Ученый сравнил жизнь человека с ... подробнее →

Новая украинская школа: что изменится для школьников и кому «отменят» домашние задания

27.08.2019 20:57

1 сентября 2019-го в Украине начинается не только новый учебный год, но и очередной этап внедрения масштабной реформы среднего образования. Школьникам и их родителям эта реформаторская инициатива ... подробнее →

Хуже алкоголя: названы продукты, губительно действующие на печень

27.08.2019 20:31

Злоупотребление сладким ведет к жировой болезни печени, которая является более массовым явлением сегодня, чем алкогольное разрушение этого органа, передает Хроника.инфо Сладкое для печени может ... подробнее →

Никогда не выходите замуж за мужчину, у которого есть эти 15 привычек

27.08.2019 20:05

Когда мы влюбляемся, то хотим связать себя с человеком крепкими узами. Однако замужество – довольно серьезный шаг, который кардинально меняет нашу жизнь. Успешный брак – это ... подробнее →

Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась

27.08.2019 19:45

В Интернете опубликованы истории 4 российских оккупантов, которые погибли на Донбассе, однако в официальных отчетах отмечены как погибшие от артиллерийских обстрелов украинской армии во время охраны ... подробнее →

"Нормандская встреча" может стать ловушкой для Украины: Портников объяснил, что готовит Путин

27.08.2019 19:40

В проведении встречи в "нормандском формате" ради завершения войны на Донбассе заинтересованы все страны-участницы и США, но никак не Россия. Ведь ее президент Владимир Путин видит в этих переговорах ... подробнее →

Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»

27.08.2019 19:08

Проживающий в неподконтрольном Украине Донецке российский пропагандист Роман Манекин на своей странице в соцести неожиданно заявил, что Украина не является «фашистским государством», в то ... подробнее →

Экс-советник убитого главаря ОРДО пригрозил Украине «полным поглощением РФ»

27.08.2019 18:52

Если Украина и другие страны бывшего СССР не поддержат концепцию «русского мира», то им грозит ирредентизм — полное поглощение Российской Федерацией. Об этом на своем ... подробнее →

Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО

27.08.2019 18:12

Предатели Украины, которые перешли воевать на сторону "ЛДНР", призвали бойцов ООС "помириться" с боевиками и террористами в в эфире канала "Россия 24". Одиозный экс-участник АТО Александр ... подробнее →

В Мариуполе погиб мужчина, упав на крыльцо магазина обуви

27.08.2019 17:26

Сегодня, 27 августа, около 11.00 на проспекте Металлургов произошло ЧП. Из окна девятиэтажки, находящейся напротив разрушенного хлебозавода, выпал мужчина. Об этом 0629 сообщили очевидцы. Мужчина ... подробнее →

Ярош обратился к украинцам и Зеленскому: «Вы же за, Владимир Александрович?»

27.08.2019 17:06

Лидер УДА Дмитрий Ярош обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его к «освобождению Украины». Соответствующий пост он написал на своей странице в Facebook, пишет ... подробнее →

У Зеленского окончательно определились с проблемой Крыма

27.08.2019 16:47

Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что в ближайшее время украинские власти не будут поставлять пресную воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, пишет ... подробнее →

В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ в упрощенном порядке

27.08.2019 16:30

Число жителей неподконтрольной Украине части Донетчины, получивших паспорт гражданина Российской Федерации в упрощенном порядке, превысило 12 300. Об этом сообщили в так называемой ... подробнее →

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