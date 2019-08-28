Жители оккупированного Крыма снова жалуются на «власть» из-за очередного ЧП на полуострове, передает replyua.net . В частности сообщается, что в городе Армянск ... подробнее →

Королева Великобритании Елизавета ІІ сегодня одобрила приостановку работы парламента на период с 9−12 сентября до 14 октября. Об этом сообщает Reuters. Своими действиями ... подробнее →

28.08.2019 19:46

Сегодня сложно встретить человека, который никогда в жизни не жаловался на боль в голове. Многие думают, что избавиться от нее можно только при помощи лекарств. Но это совсем не так, сообщает ... подробнее →