Астрологи "вычислили" самую необычную женщину по знаку Зодиака

28.08.2019 22:38

Красота и чувственность - самые важные активы любой женщины, благодаря которой они привлекают мужчин. Но женщины определенного знака Зодиака обладают исключительной способностью привлекать любого ... подробнее →

Члены НВФ с «паспортами ЛДНР» не могут выехать из ОРДЛО

28.08.2019 22:10

Командование российских оккупационных войск в ОРДЛО с октября под видом подготовки к «переписи населения» проводит уточнение мобилизационного ресурса. Об этом заявил спикер ... подробнее →

НАБУ заявилось с обыском к руководителю лесхоза на Харьковщине

28.08.2019 21:20

После избиения журналиста телеканала "112 Украина" стало известно, что детективы НАБУ проводят обыск в доме руководителя государственного лесхоза "Гутянский" в Харьковской области Виктора Сиси. Об этом сообщил новоизбранный депутат Верховной Рады Алексей ... подробнее →

После трагедии в Дрогобыче Зеленский анонсировал аудит всех жилых домов

28.08.2019 20:42

Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook . «Невозможно ... подробнее →

«Невозможно открыть окна»: в Крыму произошло новое ЧП, власти молчат

28.08.2019 20:20

Жители оккупированного Крыма снова жалуются на «власть» из-за очередного ЧП на полуострове, передает  replyua.net . В частности сообщается, что в городе Армянск  ... подробнее →

Королева Елизавета ІІ остановила работу британского парламента

28.08.2019 20:02

Королева Великобритании Елизавета ІІ сегодня одобрила приостановку работы парламента на период с 9−12 сентября до 14 октября. Об этом сообщает  Reuters. Своими действиями ... подробнее →

Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств

28.08.2019 19:46

Сегодня сложно встретить человека, который никогда в жизни не жаловался на боль в голове. Многие думают, что избавиться от нее можно только при помощи лекарств. Но это совсем не так, сообщает ... подробнее →

Зеленский провел судьбоносную встречу: одно «но» разрушило все надежды украинцев

28.08.2019 19:17

Президент Украины  Владимир Зеленский  провел встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном Встреча была посвящена обсуждению первоочередных мер для ... подробнее →

В Киеве началось закрытое совещание Зеленского с фракцией «Слуга народа»

28.08.2019 19:00

В Киеве проходит закрытое совещание президента Украины Владимира Зеленского с фракцией «Слуга народа». Об этом сообщает Украинская правда в Telegram. Так, ресурс отмечает: «Алексей Гончарук, главный претендент на пост премьера, ... подробнее →

Сезон Девы: как изменится ваша жизнь

28.08.2019 18:45

Добро пожаловать в сезон Девы. Отличительной чертой этого знака является практичность и организованность. Поэтому, если весь год в жизни был хаос, не стоит переживать. Дева приберётся и восстановит ... подробнее →

На Донбассе из-за обстрелов закрыли 10 школ

28.08.2019 18:32

На Донетчине в 2019-2020 учебном году из 541 существующих учреждений общего среднего образования из-за боевых действий приостановлена деятельность в 10 школах. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Донецкой облгосадминистрации, передает  ... подробнее →

Кремль сделал заявление после освобождения Вышинского

28.08.2019 18:16

​Российские власти приветствуют вердикт украинского суда, решением которого главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского выпустили из тюрьмы под личное обязательство. ... подробнее →

Пограничники обнаружили тайник с оружием недалеко от линии разграничения на Донбассе

28.08.2019 17:49

Украинские пограничники обнаружили недалеко от линии разграничения на Донбассе тайник с оружием. Об этом сегодня, 28 августа, рассказали в Госпогранслужбе. Сообщается, что схрон был выявлен ... подробнее →

Зеленский затеял невероятное, такого в Украине еще не было: уже многие расстроены

28.08.2019 17:31

Владимир Зеленский  представляет собой иной тип политиков, которых еще не было в Украине Таким мнением поделился политтехнолог Михаил Подоляк. «Владимир Александрович Зеленский ... подробнее →

Богатырёву арестовали сразу по возвращению в Украину

28.08.2019 17:10

"Как не хорошо в гостях, а дома лучше". Экс-министр здравоохранения  Раиса Богатырева вернулась в Украину , но возвращение домой не принесло радостных встреч и приятных моментов, так как сразу ... подробнее →

Из-за обострения конфликта на Донбассе закрыли КПВВ «Майорское»

28.08.2019 16:48

Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" временно прекратил пропуск людей и транспортных средств из-за обстрелов боевиков. Об этом сообщает  РБК-Украина  со ссылкой на пресс-центр ... подробнее →

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