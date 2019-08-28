Астрологи "вычислили" самую необычную женщину по знаку Зодиака28.08.2019 22:38
Красота и чувственность - самые важные активы любой женщины, благодаря которой они привлекают мужчин. Но женщины определенного знака Зодиака обладают исключительной способностью привлекать любого ... подробнее →
Члены НВФ с «паспортами ЛДНР» не могут выехать из ОРДЛО28.08.2019 22:10
Командование российских оккупационных войск в ОРДЛО с октября под видом подготовки к «переписи населения» проводит уточнение мобилизационного ресурса. Об этом заявил спикер ... подробнее →
НАБУ заявилось с обыском к руководителю лесхоза на Харьковщине28.08.2019 21:20
После избиения журналиста телеканала "112 Украина" стало известно, что детективы НАБУ проводят обыск в доме руководителя государственного лесхоза "Гутянский" в Харьковской области Виктора Сиси. Об этом сообщил новоизбранный депутат Верховной Рады Алексей ... подробнее →
После трагедии в Дрогобыче Зеленский анонсировал аудит всех жилых домов28.08.2019 20:42
Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook . «Невозможно ... подробнее →
«Невозможно открыть окна»: в Крыму произошло новое ЧП, власти молчат28.08.2019 20:20
Жители оккупированного Крыма снова жалуются на «власть» из-за очередного ЧП на полуострове, передает replyua.net . В частности сообщается, что в городе Армянск ... подробнее →
Королева Елизавета ІІ остановила работу британского парламента28.08.2019 20:02
Королева Великобритании Елизавета ІІ сегодня одобрила приостановку работы парламента на период с 9−12 сентября до 14 октября. Об этом сообщает Reuters. Своими действиями ... подробнее →
Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств28.08.2019 19:46
Сегодня сложно встретить человека, который никогда в жизни не жаловался на боль в голове. Многие думают, что избавиться от нее можно только при помощи лекарств. Но это совсем не так, сообщает ... подробнее →
Зеленский провел судьбоносную встречу: одно «но» разрушило все надежды украинцев28.08.2019 19:17
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном Встреча была посвящена обсуждению первоочередных мер для ... подробнее →
В Киеве началось закрытое совещание Зеленского с фракцией «Слуга народа»28.08.2019 19:00
В Киеве проходит закрытое совещание президента Украины Владимира Зеленского с фракцией «Слуга народа». Об этом сообщает Украинская правда в Telegram. Так, ресурс отмечает: «Алексей Гончарук, главный претендент на пост премьера, ... подробнее →
Сезон Девы: как изменится ваша жизнь28.08.2019 18:45
Добро пожаловать в сезон Девы. Отличительной чертой этого знака является практичность и организованность. Поэтому, если весь год в жизни был хаос, не стоит переживать. Дева приберётся и восстановит ... подробнее →
На Донбассе из-за обстрелов закрыли 10 школ28.08.2019 18:32
На Донетчине в 2019-2020 учебном году из 541 существующих учреждений общего среднего образования из-за боевых действий приостановлена деятельность в 10 школах. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Донецкой облгосадминистрации, передает ... подробнее →
Кремль сделал заявление после освобождения Вышинского28.08.2019 18:16
Российские власти приветствуют вердикт украинского суда, решением которого главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского выпустили из тюрьмы под личное обязательство. ... подробнее →
Пограничники обнаружили тайник с оружием недалеко от линии разграничения на Донбассе28.08.2019 17:49
Украинские пограничники обнаружили недалеко от линии разграничения на Донбассе тайник с оружием. Об этом сегодня, 28 августа, рассказали в Госпогранслужбе. Сообщается, что схрон был выявлен ... подробнее →
Зеленский затеял невероятное, такого в Украине еще не было: уже многие расстроены28.08.2019 17:31
Владимир Зеленский представляет собой иной тип политиков, которых еще не было в Украине Таким мнением поделился политтехнолог Михаил Подоляк. «Владимир Александрович Зеленский ... подробнее →
Богатырёву арестовали сразу по возвращению в Украину28.08.2019 17:10
"Как не хорошо в гостях, а дома лучше". Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева вернулась в Украину , но возвращение домой не принесло радостных встреч и приятных моментов, так как сразу ... подробнее →
Из-за обострения конфликта на Донбассе закрыли КПВВ «Майорское»28.08.2019 16:48
Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" временно прекратил пропуск людей и транспортных средств из-за обстрелов боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ... подробнее →
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