Аферы с банковскими картами: Жительница Донетчины потеряла свои сбережения 29.08.2019 22:22 В Донецкой области у жительницы Часов Яра мошенники выманили более 5 тыс. грн . Женщина действовала по указаниям «сотрудника банка» и осталась без денег. Сотрудники полиции устанавливают ... подробнее →

В Днепре взорвали банкомат ПриватБанка 29.08.2019 22:00 Неизвестные разбили витрину магазина, вошли внутрь, а через некоторое время вышли с деньгами. Позже выяснилось, что злоумышленники взорвали банкомат и забрали деньги оттуда. Двое неизвестных ... подробнее →