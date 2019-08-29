В "ДНР" люди не могут пользоваться мобильной связью: что натворили террористы

29.08.2019 22:39

Стало известно о том, что на территории "ДНР" неожиданно исчезла мобильная связь. Так, сегодня, 29 августа, на территории Донецкой области, которая является оккупированной террористами "ДНР", ... подробнее →

Аферы с банковскими картами: Жительница Донетчины потеряла свои сбережения

29.08.2019 22:22

В Донецкой области у жительницы Часов Яра мошенники выманили более 5 тыс. грн . Женщина действовала по указаниям «сотрудника банка» и осталась без денег. Сотрудники полиции устанавливают ... подробнее →

В Днепре взорвали банкомат ПриватБанка

29.08.2019 22:00

Неизвестные разбили витрину магазина, вошли внутрь, а через некоторое время вышли с деньгами. Позже выяснилось, что злоумышленники взорвали банкомат и забрали деньги оттуда. Двое неизвестных ... подробнее →

Эксперты назвали главные признаки того, что женщина вам изменяет

29.08.2019 21:40

Нередко представительницы прекрасного пола заводят романы на стороне. Мужчин это, конечно, тоже касается, но о них мы поговорим как-нибудь в другой раз. Эксперты утверждают, что есть некоторые ... подробнее →

Зеленский решил добиться сокращения количества нардепов

29.08.2019 21:20

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно уменьшения состава парламента и закрепления пропорциональной избирательной ... подробнее →

Новый премьер Украины рассказал о кадровых перестановках

29.08.2019 21:00

Одними из первых решений  новоизбранного премьер-министра Украины Алексея Гончарука  будут кадровые перестановки. Об этом он заявил, выступая перед народными депутатами на первом ... подробнее →

«Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление

29.08.2019 20:42

Ульяна  Супрун  написала заявление об увольнении на имя премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Вместе с ней заявления об отставке ... подробнее →

«Шахтер» подал заявку для участия в Лиге чемпионов

29.08.2019 20:19

Футбольный клуб «Шахтер» подал официальную заявку для участия в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба «горняков». В заявке по спискам А и ... подробнее →

Аваков остается на должности главы МВД: журналистка озвучила интересные условия

29.08.2019 20:00

Политическая партия президента Зеленского «Слуга народа» предложила Арсену Авакову остаться на должности главы Министерства внутренних дел. При этом политсила гаранта Конституции ... подробнее →

Зеленский в первый день работы новой Рады сделал то, что пообещал народу

29.08.2019 19:44

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства . По состоянию на 14:25 текст документа  отсутствует  на сайте ... подробнее →

Нехватка данных и огромные премии: в чем проблема с зарплатами чиновников в Украине

29.08.2019 19:21

Оплата работы руководителей на государственной службе в Украине минимум вдвое уступает выплатам, которые получают руководители среднего и высшего звена в частном секторе. К такому выводу пришли ... подробнее →

Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»

29.08.2019 19:01

Верховная Рада  9 созыва начала первое пленарное заседание с перепалки между парламентариями. Заседание началось около 13:20 в четверг, 29 августа. В сессионном зале зарегистрировались ... подробнее →

СН готовит восемь изменений в Конституцию

29.08.2019 18:40

В партии Слуга народа рассказали, какие изменения намерены внести в Конституцию. Часть из них касается работы парламента. Народный депутат и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук ... подробнее →

Украинцев предупредили о новой афере с мобильными телефонами

29.08.2019 18:22

Не стоит реагировать на подобные СМС. В Украине мошенники пытаются выманить деньги у людей с помощью фейковых сообщений на мобильный, передает Хроника.инфо со ссылкой на  ... подробнее →

Неожиданный соперник для Усика: вместо россиянина – звезда кикбоксинга из Суринама

29.08.2019 18:00

По информации инсайдера The Athletic Майка Коппингера, 33-летний голландец Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) попал в шорт-лист возможных соперников Александра Усика (16-0, 12 КО) на дебютный бой ... подробнее →

СМЕНИЛСЯ ГЛАВНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА ГЛАВУ МОЗ

29.08.2019 17:42

На должность главы Министерства охраны здоровья должна стать председатель комиссии по вопросам реформирования системы здравоохранения общественного совета при МОЗ Зоряна Черненко . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сони Кошкиной в своем ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 50 новостей)

1234>»

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх