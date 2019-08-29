В "ДНР" люди не могут пользоваться мобильной связью: что натворили террористы29.08.2019 22:39
Стало известно о том, что на территории "ДНР" неожиданно исчезла мобильная связь. Так, сегодня, 29 августа, на территории Донецкой области, которая является оккупированной террористами "ДНР", ... подробнее →
Аферы с банковскими картами: Жительница Донетчины потеряла свои сбережения29.08.2019 22:22
В Донецкой области у жительницы Часов Яра мошенники выманили более 5 тыс. грн . Женщина действовала по указаниям «сотрудника банка» и осталась без денег. Сотрудники полиции устанавливают ... подробнее →
В Днепре взорвали банкомат ПриватБанка29.08.2019 22:00
Неизвестные разбили витрину магазина, вошли внутрь, а через некоторое время вышли с деньгами. Позже выяснилось, что злоумышленники взорвали банкомат и забрали деньги оттуда. Двое неизвестных ... подробнее →
Эксперты назвали главные признаки того, что женщина вам изменяет29.08.2019 21:40
Нередко представительницы прекрасного пола заводят романы на стороне. Мужчин это, конечно, тоже касается, но о них мы поговорим как-нибудь в другой раз. Эксперты утверждают, что есть некоторые ... подробнее →
Зеленский решил добиться сокращения количества нардепов29.08.2019 21:20
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно уменьшения состава парламента и закрепления пропорциональной избирательной ... подробнее →
Новый премьер Украины рассказал о кадровых перестановках29.08.2019 21:00
Одними из первых решений новоизбранного премьер-министра Украины Алексея Гончарука будут кадровые перестановки. Об этом он заявил, выступая перед народными депутатами на первом ... подробнее →
«Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление29.08.2019 20:42
Ульяна Супрун написала заявление об увольнении на имя премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Вместе с ней заявления об отставке ... подробнее →
«Шахтер» подал заявку для участия в Лиге чемпионов29.08.2019 20:19
Футбольный клуб «Шахтер» подал официальную заявку для участия в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба «горняков». В заявке по спискам А и ... подробнее →
Аваков остается на должности главы МВД: журналистка озвучила интересные условия29.08.2019 20:00
Политическая партия президента Зеленского «Слуга народа» предложила Арсену Авакову остаться на должности главы Министерства внутренних дел. При этом политсила гаранта Конституции ... подробнее →
Зеленский в первый день работы новой Рады сделал то, что пообещал народу29.08.2019 19:44
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства . По состоянию на 14:25 текст документа отсутствует на сайте ... подробнее →
Нехватка данных и огромные премии: в чем проблема с зарплатами чиновников в Украине29.08.2019 19:21
Оплата работы руководителей на государственной службе в Украине минимум вдвое уступает выплатам, которые получают руководители среднего и высшего звена в частном секторе. К такому выводу пришли ... подробнее →
Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»29.08.2019 19:01
Верховная Рада 9 созыва начала первое пленарное заседание с перепалки между парламентариями. Заседание началось около 13:20 в четверг, 29 августа. В сессионном зале зарегистрировались ... подробнее →
СН готовит восемь изменений в Конституцию29.08.2019 18:40
В партии Слуга народа рассказали, какие изменения намерены внести в Конституцию. Часть из них касается работы парламента. Народный депутат и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук ... подробнее →
Украинцев предупредили о новой афере с мобильными телефонами29.08.2019 18:22
Не стоит реагировать на подобные СМС. В Украине мошенники пытаются выманить деньги у людей с помощью фейковых сообщений на мобильный, передает Хроника.инфо со ссылкой на ... подробнее →
Неожиданный соперник для Усика: вместо россиянина – звезда кикбоксинга из Суринама29.08.2019 18:00
По информации инсайдера The Athletic Майка Коппингера, 33-летний голландец Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) попал в шорт-лист возможных соперников Александра Усика (16-0, 12 КО) на дебютный бой ... подробнее →
СМЕНИЛСЯ ГЛАВНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА ГЛАВУ МОЗ29.08.2019 17:42
На должность главы Министерства охраны здоровья должна стать председатель комиссии по вопросам реформирования системы здравоохранения общественного совета при МОЗ Зоряна Черненко . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сони Кошкиной в своем ... подробнее →
- Оккупанты устроили новую подлость против Украины: появились тревожные новости с Донбасса22:37
- «За каждого павшего и раненого враг получит втройне»: бойцы «Азова» рассказали о ранении побратима. ВИДЕО22:13
- ВСУ ликвидировали наемника Карлсона - террорист "грузом 200" отправился в российский Канск21:30
- «Скоро разровняют площадку для строительства кладбищенского туалета типа сортир «Мэ и Жё»»: в сети показали могилу Захарченка за более чем 5 миллионов20:28
- Боевики «ЛНР» вместе с ОБСЕ снимают на видео позиции ВСУ у Станицы Луганской, – волонтер. ВИДЕО19:40
- Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в поселке Пикузы, подконтрольном боевикам18:13
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги17:13
- КПП «ДНР» начали работать по новому графику15:55
- "Совок во всем великолепии": в соцсетях троллят памятник Захарченко в Донецке13:28
- Тяжелые бои гремят по всему фронту: оккупанты выкатили 122-мм артиллерию, ситуация резко ухудшилась12:52
- Оккупанты устроили новую подлость против Украины: появились тревожные новости с Донбасса22:37
- «За каждого павшего и раненого враг получит втройне»: бойцы «Азова» рассказали о ранении побратима. ВИДЕО22:13
- Надбавка к пенсии: повезет не всем украинцам, как получить повышенную выплату21:54
- ВСУ ликвидировали наемника Карлсона - террорист "грузом 200" отправился в российский Канск21:30
- "Масштабные протесты и начало третьего Майдана", - рискованный закон Зеленского может вызвать "взрыв" уже осенью21:08
- Онкологи рассказали, какой овощ может предотвратить опухоль20:47
- «Скоро разровняют площадку для строительства кладбищенского туалета типа сортир «Мэ и Жё»»: в сети показали могилу Захарченка за более чем 5 миллионов20:28
- Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднее20:01
- Боевики «ЛНР» вместе с ОБСЕ снимают на видео позиции ВСУ у Станицы Луганской, – волонтер. ВИДЕО19:40
- Масштабная катастрофа: Крымский мост уничтожит Черное море19:08
- Надбавка к пенсии: повезет не всем украинцам, как получить повышенную выплату21:54
- "Масштабные протесты и начало третьего Майдана", - рискованный закон Зеленского может вызвать "взрыв" уже осенью21:08
- Онкологи рассказали, какой овощ может предотвратить опухоль20:47
- Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднее20:01
- Масштабная катастрофа: Крымский мост уничтожит Черное море19:08
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины16:31
- Гороскоп на сентябрь 2019 года 13:09
- Субсидии по-новому: украинцам разрешили выбрать "нужную" льготу11:56
- Раков ждут проблемы, Весы опередят конкурентов: гороскоп на 1 сентября08:29
- Астрологи выложили очень подробный и точный гороскоп для каждого знака Зодиака08:15
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- «Комфортно, надеюсь»: Гиркин разозлился на РФ из-за потерь НВФ
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву