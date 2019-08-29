В "ДНР" люди не могут пользоваться мобильной связью: что натворили террористы29.08.2019 22:39
Стало известно о том, что на территории "ДНР" неожиданно исчезла мобильная связь. Так, сегодня, 29 августа, на территории Донецкой области, которая является оккупированной террористами "ДНР", ... подробнее →
Аферы с банковскими картами: Жительница Донетчины потеряла свои сбережения29.08.2019 22:22
В Донецкой области у жительницы Часов Яра мошенники выманили более 5 тыс. грн . Женщина действовала по указаниям «сотрудника банка» и осталась без денег. Сотрудники полиции устанавливают ... подробнее →
В Днепре взорвали банкомат ПриватБанка29.08.2019 22:00
Неизвестные разбили витрину магазина, вошли внутрь, а через некоторое время вышли с деньгами. Позже выяснилось, что злоумышленники взорвали банкомат и забрали деньги оттуда. Двое неизвестных ... подробнее →
Эксперты назвали главные признаки того, что женщина вам изменяет29.08.2019 21:40
Нередко представительницы прекрасного пола заводят романы на стороне. Мужчин это, конечно, тоже касается, но о них мы поговорим как-нибудь в другой раз. Эксперты утверждают, что есть некоторые ... подробнее →
Зеленский решил добиться сокращения количества нардепов29.08.2019 21:20
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно уменьшения состава парламента и закрепления пропорциональной избирательной ... подробнее →
Новый премьер Украины рассказал о кадровых перестановках29.08.2019 21:00
Одними из первых решений новоизбранного премьер-министра Украины Алексея Гончарука будут кадровые перестановки. Об этом он заявил, выступая перед народными депутатами на первом ... подробнее →
«Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление29.08.2019 20:42
Ульяна Супрун написала заявление об увольнении на имя премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Вместе с ней заявления об отставке ... подробнее →
«Шахтер» подал заявку для участия в Лиге чемпионов29.08.2019 20:19
Футбольный клуб «Шахтер» подал официальную заявку для участия в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба «горняков». В заявке по спискам А и ... подробнее →
Аваков остается на должности главы МВД: журналистка озвучила интересные условия29.08.2019 20:00
Политическая партия президента Зеленского «Слуга народа» предложила Арсену Авакову остаться на должности главы Министерства внутренних дел. При этом политсила гаранта Конституции ... подробнее →
Зеленский в первый день работы новой Рады сделал то, что пообещал народу29.08.2019 19:44
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства . По состоянию на 14:25 текст документа отсутствует на сайте ... подробнее →
Нехватка данных и огромные премии: в чем проблема с зарплатами чиновников в Украине29.08.2019 19:21
Оплата работы руководителей на государственной службе в Украине минимум вдвое уступает выплатам, которые получают руководители среднего и высшего звена в частном секторе. К такому выводу пришли ... подробнее →
Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»29.08.2019 19:01
Верховная Рада 9 созыва начала первое пленарное заседание с перепалки между парламентариями. Заседание началось около 13:20 в четверг, 29 августа. В сессионном зале зарегистрировались ... подробнее →
СН готовит восемь изменений в Конституцию29.08.2019 18:40
В партии Слуга народа рассказали, какие изменения намерены внести в Конституцию. Часть из них касается работы парламента. Народный депутат и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук ... подробнее →
Украинцев предупредили о новой афере с мобильными телефонами29.08.2019 18:22
Не стоит реагировать на подобные СМС. В Украине мошенники пытаются выманить деньги у людей с помощью фейковых сообщений на мобильный, передает Хроника.инфо со ссылкой на ... подробнее →
Неожиданный соперник для Усика: вместо россиянина – звезда кикбоксинга из Суринама29.08.2019 18:00
По информации инсайдера The Athletic Майка Коппингера, 33-летний голландец Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) попал в шорт-лист возможных соперников Александра Усика (16-0, 12 КО) на дебютный бой ... подробнее →
СМЕНИЛСЯ ГЛАВНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА ГЛАВУ МОЗ29.08.2019 17:42
На должность главы Министерства охраны здоровья должна стать председатель комиссии по вопросам реформирования системы здравоохранения общественного совета при МОЗ Зоряна Черненко . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сони Кошкиной в своем ... подробнее →
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