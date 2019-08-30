Более 3 тысяч нарушений пожарной безопасности: В Мариуполе в школах и детсадах спасатели провели проверки30.08.2019 22:33
В 2019 году спасатели провели проверку 169 учреждений образования – школ, детских садов, техникумов, лицеев и других объектов. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника третьего ... подробнее →
В Донецке автомобиль «ГАИ ДНР» протаранил гражданский автомобиль30.08.2019 22:10
Во временно оккупированном Донецке на перекрестке проспекта Ильича и Владычанского произошло столкновение автомобиля «ГАИ ДНР» с легковым автомобилем. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →
Кабмин изменил условия выплаты адресной помощи переселенцам30.08.2019 21:51
Согласно Постановлению № 754, принятого Кабмином Украины, увеличился перечень тех, кто имеет право на адресную помощь. Об этом рассказали специалисты «Донбасс SOS», передает ... подробнее →
В Донецкой области из окна выпали 7 детей30.08.2019 21:32
В прошлом году в Донецкой области произошло шесть трагических случаев, когда из-за халатности родителей дети выпадали из окон и получали травмы. Во всех случаях дети по мебели залезали на подоконник ... подробнее →
«Пафосно и помпезно»: СМИ назвали стоимость авто из кортежа Пушилина30.08.2019 21:15
Подконтрольные ОРДО СМИ случайно показали кортеж главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Об этом сообщает Автоцентр, передает donpress . По данным ресурса, на открытие подконтрольного ОРДО ... подробнее →
"Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему новая Рада долго не протянет30.08.2019 20:55
Для начала работы Верховной Рады XIX созыва – торжественного открытия и проведения первого заседания – избрали наихудший день, с астрологической точки зрения, который только можно себе ... подробнее →
Новая Рада, новый Кабмин: первые впечатления и ожидания30.08.2019 20:29
После целого лета фактического бездействия в силу вынужденного противостояния с остатками старого режима, «Зе!команда» наконец-то получила в свои руки всю полноту власти: президентскую, ... подробнее →
"Вы паразиты! Рот свой закройте!" - Рабинович в Москве устроил скандал, Украина потрясена. ВИДЕО30.08.2019 20:06
Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович во время поездки в Москву 30 августа сделал заявление, которое возмутило всю Украину. Внимание на слова Рабиновича обратил в Facebook известный украинский ... подробнее →
«Комфортно, надеюсь»: Гиркин разозлился на РФ из-за потерь НВФ30.08.2019 19:45
Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков с возмущением отреагировал на серьезные потери в рядах НВФ за последние несколько дней. Об этом он сообщил на своей странице в ... подробнее →
Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее30.08.2019 19:29
Они видят вещие сны, а некоторые из них даже могут предсказывать будущее, пишет brainum. В зодиакальном круге есть несколько знаков, из которых получились бы идеальные маги, хироманты или ... подробнее →
Откажитесь от этих 12 вещей, и изобилие найдет путь в вашу жизнь30.08.2019 19:13
Часто у нас искаженное понимание того, что такое изобилие, и это только мешает нам быть счастливыми, пишет kyblife. Вот 12 вещей, которые нужно перестать делать, если вы хотите стать ... подробнее →
Жители Донетчины будут первыми: показания электросчетчиков примет робот Роман30.08.2019 18:54
Жители Донецкой области первыми попробуют передавать показания счетчиков электроэнергии роботу с технологией распознавания голоса. Об этом новшестве рассказали в компании «Донецкие ... подробнее →
"Удерживали против воли", - взятый военными "Азова" в плен боевик "ДНР" дал первые показания30.08.2019 18:38
Украинские бойцы "Азов" показали взятого в плен в результате боя на Светлодарской дуге террориста "ДНР". Так, оккупант Попов дал первые показания после задержания. Информацию передает " Диалог.UA ". ... подробнее →
Портников вынес Раде Зеленского "смертельный приговор"30.08.2019 18:16
Политолог Виталий Портников резко прошелся по первому заседанию Верховной Рады, озвучив, что никакого Парламента в Украине больше нет при президенте Владимире Зеленском и парламентской демократии ... подробнее →
В ОРДО рассказали, когда повысят тарифы на ЖКХ еще раз30.08.2019 17:56
Следующее повышение тарифов на услуги ЖКХ в ОРДО произойдет только в случае увеличения зарплат и социальных выплат. Об этом заявил так называемый «и.о. руководителя республиканской службы по ... подробнее →
Порошенко хочет переворота: Депутат пояснила, почему остался Аваков30.08.2019 17:31
Арсен Аваков остался в должности главы Министерства внутренних дел по причине того, что бывший гарант Петр Порошенко готовит в стране переворот. Как передает replyua.net , об этом рассказала депутат ... подробнее →
- Оккупанты устроили новую подлость против Украины: появились тревожные новости с Донбасса22:37
- «За каждого павшего и раненого враг получит втройне»: бойцы «Азова» рассказали о ранении побратима. ВИДЕО22:13
- ВСУ ликвидировали наемника Карлсона - террорист "грузом 200" отправился в российский Канск21:30
- «Скоро разровняют площадку для строительства кладбищенского туалета типа сортир «Мэ и Жё»»: в сети показали могилу Захарченка за более чем 5 миллионов20:28
- Боевики «ЛНР» вместе с ОБСЕ снимают на видео позиции ВСУ у Станицы Луганской, – волонтер. ВИДЕО19:40
- Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в поселке Пикузы, подконтрольном боевикам18:13
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги17:13
- КПП «ДНР» начали работать по новому графику15:55
- "Совок во всем великолепии": в соцсетях троллят памятник Захарченко в Донецке13:28
- Тяжелые бои гремят по всему фронту: оккупанты выкатили 122-мм артиллерию, ситуация резко ухудшилась12:52
- Оккупанты устроили новую подлость против Украины: появились тревожные новости с Донбасса22:37
- «За каждого павшего и раненого враг получит втройне»: бойцы «Азова» рассказали о ранении побратима. ВИДЕО22:13
- Надбавка к пенсии: повезет не всем украинцам, как получить повышенную выплату21:54
- ВСУ ликвидировали наемника Карлсона - террорист "грузом 200" отправился в российский Канск21:30
- "Масштабные протесты и начало третьего Майдана", - рискованный закон Зеленского может вызвать "взрыв" уже осенью21:08
- Онкологи рассказали, какой овощ может предотвратить опухоль20:47
- «Скоро разровняют площадку для строительства кладбищенского туалета типа сортир «Мэ и Жё»»: в сети показали могилу Захарченка за более чем 5 миллионов20:28
- Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднее20:01
- Боевики «ЛНР» вместе с ОБСЕ снимают на видео позиции ВСУ у Станицы Луганской, – волонтер. ВИДЕО19:40
- Масштабная катастрофа: Крымский мост уничтожит Черное море19:08
- Надбавка к пенсии: повезет не всем украинцам, как получить повышенную выплату21:54
- "Масштабные протесты и начало третьего Майдана", - рискованный закон Зеленского может вызвать "взрыв" уже осенью21:08
- Онкологи рассказали, какой овощ может предотвратить опухоль20:47
- Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднее20:01
- Масштабная катастрофа: Крымский мост уничтожит Черное море19:08
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины16:31
- Гороскоп на сентябрь 2019 года 13:09
- Субсидии по-новому: украинцам разрешили выбрать "нужную" льготу11:56
- Раков ждут проблемы, Весы опередят конкурентов: гороскоп на 1 сентября08:29
- Астрологи выложили очень подробный и точный гороскоп для каждого знака Зодиака08:15
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- «Комфортно, надеюсь»: Гиркин разозлился на РФ из-за потерь НВФ
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву