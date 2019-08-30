В прошлом году в Донецкой области произошло шесть трагических случаев, когда из-за халатности родителей дети выпадали из окон и получали травмы. Во всех случаях дети по мебели залезали на подоконник ... подробнее →

Согласно Постановлению № 754, принятого Кабмином Украины, увеличился перечень тех, кто имеет право на адресную помощь. Об этом рассказали специалисты «Донбасс SOS», передает ... подробнее →

Во временно оккупированном Донецке на перекрестке проспекта Ильича и Владычанского произошло столкновение автомобиля «ГАИ ДНР» с легковым автомобилем. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

В 2019 году спасатели провели проверку 169 учреждений образования – школ, детских садов, техникумов, лицеев и других объектов. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника третьего ... подробнее →

Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович во время поездки в Москву 30 августа сделал заявление, которое возмутило всю Украину. Внимание на слова Рабиновича обратил в Facebook известный украинский ... подробнее →

После целого лета фактического бездействия в силу вынужденного противостояния с остатками старого режима, «Зе!команда» наконец-то получила в свои руки всю полноту власти: президентскую, ... подробнее →

Для начала работы Верховной Рады XIX созыва – торжественного открытия и проведения первого заседания – избрали наихудший день, с астрологической точки зрения, который только можно себе ... подробнее →

Подконтрольные ОРДО СМИ случайно показали кортеж главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Об этом сообщает Автоцентр, передает donpress . По данным ресурса, на открытие подконтрольного ОРДО ... подробнее →