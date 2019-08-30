Более 3 тысяч нарушений пожарной безопасности: В Мариуполе в школах и детсадах спасатели провели проверки30.08.2019 22:33
В 2019 году спасатели провели проверку 169 учреждений образования – школ, детских садов, техникумов, лицеев и других объектов. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника третьего ... подробнее →
В Донецке автомобиль «ГАИ ДНР» протаранил гражданский автомобиль30.08.2019 22:10
Во временно оккупированном Донецке на перекрестке проспекта Ильича и Владычанского произошло столкновение автомобиля «ГАИ ДНР» с легковым автомобилем. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →
Кабмин изменил условия выплаты адресной помощи переселенцам30.08.2019 21:51
Согласно Постановлению № 754, принятого Кабмином Украины, увеличился перечень тех, кто имеет право на адресную помощь. Об этом рассказали специалисты «Донбасс SOS», передает ... подробнее →
В Донецкой области из окна выпали 7 детей30.08.2019 21:32
В прошлом году в Донецкой области произошло шесть трагических случаев, когда из-за халатности родителей дети выпадали из окон и получали травмы. Во всех случаях дети по мебели залезали на подоконник ... подробнее →
«Пафосно и помпезно»: СМИ назвали стоимость авто из кортежа Пушилина30.08.2019 21:15
Подконтрольные ОРДО СМИ случайно показали кортеж главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Об этом сообщает Автоцентр, передает donpress . По данным ресурса, на открытие подконтрольного ОРДО ... подробнее →
"Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему новая Рада долго не протянет30.08.2019 20:55
Для начала работы Верховной Рады XIX созыва – торжественного открытия и проведения первого заседания – избрали наихудший день, с астрологической точки зрения, который только можно себе ... подробнее →
Новая Рада, новый Кабмин: первые впечатления и ожидания30.08.2019 20:29
После целого лета фактического бездействия в силу вынужденного противостояния с остатками старого режима, «Зе!команда» наконец-то получила в свои руки всю полноту власти: президентскую, ... подробнее →
"Вы паразиты! Рот свой закройте!" - Рабинович в Москве устроил скандал, Украина потрясена. ВИДЕО30.08.2019 20:06
Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович во время поездки в Москву 30 августа сделал заявление, которое возмутило всю Украину. Внимание на слова Рабиновича обратил в Facebook известный украинский ... подробнее →
«Комфортно, надеюсь»: Гиркин разозлился на РФ из-за потерь НВФ30.08.2019 19:45
Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков с возмущением отреагировал на серьезные потери в рядах НВФ за последние несколько дней. Об этом он сообщил на своей странице в ... подробнее →
Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее30.08.2019 19:29
Они видят вещие сны, а некоторые из них даже могут предсказывать будущее, пишет brainum. В зодиакальном круге есть несколько знаков, из которых получились бы идеальные маги, хироманты или ... подробнее →
Откажитесь от этих 12 вещей, и изобилие найдет путь в вашу жизнь30.08.2019 19:13
Часто у нас искаженное понимание того, что такое изобилие, и это только мешает нам быть счастливыми, пишет kyblife. Вот 12 вещей, которые нужно перестать делать, если вы хотите стать ... подробнее →
Жители Донетчины будут первыми: показания электросчетчиков примет робот Роман30.08.2019 18:54
Жители Донецкой области первыми попробуют передавать показания счетчиков электроэнергии роботу с технологией распознавания голоса. Об этом новшестве рассказали в компании «Донецкие ... подробнее →
"Удерживали против воли", - взятый военными "Азова" в плен боевик "ДНР" дал первые показания30.08.2019 18:38
Украинские бойцы "Азов" показали взятого в плен в результате боя на Светлодарской дуге террориста "ДНР". Так, оккупант Попов дал первые показания после задержания. Информацию передает " Диалог.UA ". ... подробнее →
Портников вынес Раде Зеленского "смертельный приговор"30.08.2019 18:16
Политолог Виталий Портников резко прошелся по первому заседанию Верховной Рады, озвучив, что никакого Парламента в Украине больше нет при президенте Владимире Зеленском и парламентской демократии ... подробнее →
В ОРДО рассказали, когда повысят тарифы на ЖКХ еще раз30.08.2019 17:56
Следующее повышение тарифов на услуги ЖКХ в ОРДО произойдет только в случае увеличения зарплат и социальных выплат. Об этом заявил так называемый «и.о. руководителя республиканской службы по ... подробнее →
Порошенко хочет переворота: Депутат пояснила, почему остался Аваков30.08.2019 17:31
Арсен Аваков остался в должности главы Министерства внутренних дел по причине того, что бывший гарант Петр Порошенко готовит в стране переворот. Как передает replyua.net , об этом рассказала депутат ... подробнее →
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