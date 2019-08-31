Обмен удерживаемыми лицами, по версии Украины, был сорван из-за требований лидера РФ Владимира Путина выдать Кремлю единственного свидетеля катастрофы рейса МН17, который лично управлял ракетой ... подробнее →

Любовь — это одно из самых волшебных явлений в нашей жизни. Когда человек влюбляется и начинает серьезные отношения с объектом своих чувств, обычно в его голове всплывают два главных вопроса. ... подробнее →

В районе населенного пункта Зайцево Донецкой области НВФ запросили у украинской стороны режим тишины до 16:00 для того, чтобы забрать тела погибших, однако, обстреляли украинские позиции, в ... подробнее →

Сегодня, 31 августа, около 13:30 на проспекте Металлургов напротив бывшего хлебозавода сбили пешехода. Об этом 0629 сообщили очевидцы. По предварительной информации автомобиль сбил пожилую ... подробнее →

Террористы "ДНР" распространяют нелепые слухи о бое, который на днях случился под Горловкой. Полк "Азов" разгромил ДРГ оккупанта и ликвидировал 4 наемников. В соцсетях активно обсуждают истерику ... подробнее →

Наступление осени — не повод для грусти, ведь в это время года буйство красок поражает и поднимает настроение. Для того чтобы все три месяца удача не отворачивалась, Знакам Зодиака стоит ... подробнее →

Клептомания Овнов, «сексуальный» юмор Стрельцов, одержимость порядком у Дев — InStyle посмотрел на звезды и выявил странности каждого знака зодиака, пишет brainum. Водолей Под ... подробнее →

Известный политолог Дмитрий Корнейчук прокомментировал инцидент в Лондоне. Как информирует replyua.net , ранее в СМИ появилась новость о том, что бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву в ... подробнее →