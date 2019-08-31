В Мариуполе автомобиль сбил пешехода31.08.2019 22:38
Сегодня, 31 августа, около 13:30 на проспекте Металлургов напротив бывшего хлебозавода сбили пешехода. Об этом 0629 сообщили очевидцы. По предварительной информации автомобиль сбил пожилую ... подробнее →
Члены НВФ запросили режим «тишины» под Зайцево и ранили бойца ВСУ31.08.2019 22:12
В районе населенного пункта Зайцево Донецкой области НВФ запросили у украинской стороны режим тишины до 16:00 для того, чтобы забрать тела погибших, однако, обстреляли украинские позиции, в ... подробнее →
6 признаков того, что вам суждено быть вместе надолго31.08.2019 21:54
Любовь — это одно из самых волшебных явлений в нашей жизни. Когда человек влюбляется и начинает серьезные отношения с объектом своих чувств, обычно в его голове всплывают два главных вопроса. ... подробнее →
Путин поставил Зеленского в "растяжку": тот момент, когда решается, кто кого, - все подробности31.08.2019 21:30
Обмен удерживаемыми лицами, по версии Украины, был сорван из-за требований лидера РФ Владимира Путина выдать Кремлю единственного свидетеля катастрофы рейса МН17, который лично управлял ракетой ... подробнее →
Политолог о балагане, разыгранном с Гонтаревой: «Теперь она точно не вернется в Украину»31.08.2019 21:11
Известный политолог Дмитрий Корнейчук прокомментировал инцидент в Лондоне. Как информирует replyua.net , ранее в СМИ появилась новость о том, что бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву в ... подробнее →
Люди с «особенностями»: странности каждого знака зодиака31.08.2019 20:52
Клептомания Овнов, «сексуальный» юмор Стрельцов, одержимость порядком у Дев — InStyle посмотрел на звезды и выявил странности каждого знака зодиака, пишет brainum. Водолей Под ... подробнее →
Как встретить осень, чтобы она прошла удачно: советы для Знаков Зодиака31.08.2019 20:10
Наступление осени — не повод для грусти, ведь в это время года буйство красок поражает и поднимает настроение. Для того чтобы все три месяца удача не отворачивалась, Знакам Зодиака стоит ... подробнее →
Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"31.08.2019 19:48
Террористы "ДНР" распространяют нелепые слухи о бое, который на днях случился под Горловкой. Полк "Азов" разгромил ДРГ оккупанта и ликвидировал 4 наемников. В соцсетях активно обсуждают истерику ... подробнее →
Москва пригласит Зеленского на 75-летие Дня Победы31.08.2019 19:33
Участие в праздничных мероприятиях в 2020 году уже подтвердили 17 зарубежных лидеров, сообщил помощник российского президента. Кремль направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на ... подробнее →
Украина и Польша скоординировали действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма31.08.2019 19:10
Украина и Польша скоординировали свои дальнейшие действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения оккупированной Автономной Республики Крым. Об этом сегодня, 31 августа, заявил Президент ... подробнее →
Астролог Росс объяснил, почему ВР долго не "проживет": "Зря они собрались в такой день"31.08.2019 18:51
Верховная Рада нынешнего созыва начала свою работу в неблагоприятное время, поэтому не исключено, что она не "протянет" свой положенный срок. По словам Влада Росса, ВР свое первое заседание провела в ... подробнее →
В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина31.08.2019 18:29
Во временно оккупированном Луганске во время пожара в доме на улице Жукова погиб пожилой мужчина. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно оккупированном Луганске во ... подробнее →
В декабре коммуналка для украинцев подорожает, в среднем, на 2 тысячи гривен31.08.2019 17:47
Валентин Землянский заявил в эфире телеканала ZIK, что к началу отопительного сезона Нафтогаз планирует повысить стоимость газа для рядовых потребителей до 9,7 гривны за куб. По словам эксперта это ... подробнее →
"Дойдем до Киева, потом до Львова": в "ДНР" "победоносная" истерия31.08.2019 17:25
Так называемый премьер-министр самопровозглашенной "ДНР" Александр Бородай и его пособники замахнулись на новые территории Украины. Они заявили, что в их планах захватить Киев, а потом и Львов. Об ... подробнее →
"Конец эпохи бедности?" - СМИ раскрыли схему Коломойского, каждый украинец платит олигарху31.08.2019 17:11
Экс-глава Нацкомисии по госрегулированию в сфере энергетики (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк обвинил олигарха Игоря Коломойского в организации преступной схемы. Стала понятна нелюбовь олигарха к формуле ... подробнее →
В Донецке открыли памятник убитому Захарченко31.08.2019 16:48
Главарь «ДНР» погиб при взрыве в Донецке. Памятник убитому экс-главарю ОРДО Александру Захарченко сегодня открыли в неподконтрольном Украине Донецке. Бюст Захарченко установили в парке ... подробнее →
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