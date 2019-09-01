Оккупанты устроили новую подлость против Украины: появились тревожные новости с Донбасса01.09.2019 22:37
Вопреки достигнутым договоренностям, боевики отказали сотрудникам "Укртрансмоста" в доступе к разрушенной части моста в Станице Луганской. Об этом сообщает Апостроф . Как отмечается, ... подробнее →
«За каждого павшего и раненого враг получит втройне»: бойцы «Азова» рассказали о ранении побратима. ВИДЕО01.09.2019 22:13
Украинские военнослужащие из полка «Азов» рассказали подробности ранения своего побратима в районе поселка Зайцево под Горловкой (Донецкая область). На передовой побывал журналист ... подробнее →
Надбавка к пенсии: повезет не всем украинцам, как получить повышенную выплату01.09.2019 21:54
В этом году для многих украинцев в органах Пенсионного фонда Украины изменили вид пенсионных выплат на другие. Как известно, пенсии назначаются различным категориям населения в Украине. В частности, ... подробнее →
ВСУ ликвидировали наемника Карлсона - террорист "грузом 200" отправился в российский Канск01.09.2019 21:30
Опознан террорист "ДНР", ликвидированный 29 августа под украинской Григоровкой. Это оказался гражданин РФ по кличке Карлсон. О смерти еще одного врага Украины рассказал в Twitter известный ... подробнее →
"Масштабные протесты и начало третьего Майдана", - рискованный закон Зеленского может вызвать "взрыв" уже осенью01.09.2019 21:08
В Сети появилась информация о серьезном политическом кризисе в Украине ближайший осенью. Закон президента о приватизации земли может спровоцировать масштабные протесты, во главе которых будет Ляшко. ... подробнее →
Онкологи рассказали, какой овощ может предотвратить опухоль01.09.2019 20:47
Как утверждают врачи, помидоры являются эффективным профилактическим средством возникновения серьезных недугов. Речь идет об онкологии различных органов,а также рассеянном склерозе, болезни ... подробнее →
«Скоро разровняют площадку для строительства кладбищенского туалета типа сортир «Мэ и Жё»»: в сети показали могилу Захарченка за более чем 5 миллионов01.09.2019 20:28
Блогер Necro Mancer в Twitter опубликовал фотографии с торжественного открытия памятника ликвидированному главарю террористов «ДНР» Александру Захарченко. В соцсетях бурно отреагировали ... подробнее →
Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднее01.09.2019 20:01
Битва за секонд-хенд. В дни так называемого завоза в магазинах подержанной одежды настоящий ажиотаж. Чтобы "выхватить" лучшие вещи порой приходится и потолкаться. Стоит ли штурмовать секонд-хенды в ... подробнее →
Боевики «ЛНР» вместе с ОБСЕ снимают на видео позиции ВСУ у Станицы Луганской, – волонтер. ВИДЕО01.09.2019 19:40
Сотрудники миссии ОБСЕ патрулировали зону разведения сил в районе КПВВ Станица Луганская. Находясь на мосту, на территории, контролируемой незаконными вооруженными формированиями «ЛНР», ... подробнее →
Масштабная катастрофа: Крымский мост уничтожит Черное море01.09.2019 19:08
Крымский мост вызывает проседание уровня Керченского пролива, что уменьшает глубину фарватера и является причиной множества других проблем. Об этом сообщил российский гидрогеолог Юрий Медовар, ... подробнее →
Новый премьер поздравил школьников и въехал в Кабмин на самокате. ВИДЕО01.09.2019 18:43
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с праздником 1 сентября и пожелал удачного начала учебного года. Видеообращение глава Кабинета министров опубликовал в Facebook . ... подробнее →
Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в поселке Пикузы, подконтрольном боевикам01.09.2019 18:13
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в сопровождении членов НВФ «ДНР» попали под обстрел в поселке Пикузы (ранее Коминтерново) Донецкой области. Об этом сообщают СМИ, ... подробнее →
ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги01.09.2019 17:13
Бойцы ООС оттеснили гибридную армию России из-под Горловки. Оккупанты бежали, оставив несколько укрепленных позиций. Об очередном успехе украинских защитников рассказал в Facebook известный ... подробнее →
Зеленский скоро вернется в «Квартал»: раскрыты подробности. ВИДЕО01.09.2019 17:10
На этой неделе исполнилось 100 дней с того, как Владимир Зеленский пребывает на посту президента Украины. Традиционной для этой даты пресс-конференции президент не организовывал, зато дал интервью ... подробнее →
Каким будет курс доллара на следующей неделе01.09.2019 17:01
Курс доллара может немного подняться. Курс доллара в Украине в ближайшую неделю, начиная с 2 сентября, зафиксируется в пределах 25,4 грн/$. Сейчас доллар стоит 24,95 грн, передает Хроника.инфо .. ... подробнее →
Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине01.09.2019 16:44
Синоптики рассказали, чего ждать украинцам от погоды в ближайшие три месяца. Об этом пишет Апостроф. Так, в ближайшие две недели в Украине еще будет тепло. Днем будет +24…+26 градусов, под ... подробнее →
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