Перерасчет пенсий в Украине: кому подачка в 74 грн, а кому больше 16 тысяч02.09.2019 22:17
В Украине в декабре этого года пересчитают максимальную и минимальную пенсию. В результате украинцы с самыми высокими выплатами получат прибавку от 15,6 до 16,3 тыс. грн, пишет Обозреватель . ... подробнее →
Соцсети: В ОРДО для обеспечения «безопасности» Пушилина прибыли три группы спецназа РФ02.09.2019 21:52
В ОРДО стремительно падают рейтинги главаря ОРДО Дениса Пушилина, причной тому поднятие тарифов ЖКХ, некачественные продукты из России и многое другое. Об этом на «Обозревателе» ... подробнее →
В Украине запретили ряд лекарств от морщин02.09.2019 21:31
Его производят в Британии. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила серии препарата ботулотоксина «Диспорт», который вводится подкожно, чтобы временно расслабить мышцы и устранить морщины, ... подробнее →
Гранитное под огнем! Боевики обстреляли поселок под Мариуполем02.09.2019 21:05
Пророссийские боевики обстреляли поселок Гранитное под Мариуполем из тяжелого вооружения. Об этом сообщает Штаб ООС. "Сегодня, 2 сентября, боевики вновь нарушили "режим тишины", ... подробнее →
Жители Одесской области подняли бунт: «Ситуация катастрофическая», что происходит02.09.2019 20:43
Разъяренные фермеры перекрыли трассу Одесса-Рени Об этом сообщают местные СМИ . Десятки фермеров из села Каракурт, которое расположено юге Одесской области перекрыли ... подробнее →
Украина перейдет на новый формат документооборота02.09.2019 20:24
Украина с 1 октября откажется от бумажного документооборота. Об этом в понедельник, 2 сентября, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи с президентом Украины, сообщает Интерфакс ... подробнее →
«С вещами на выход»: Гончарук выставил жесткий ультиматум чиновникам02.09.2019 20:02
Глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил, что на протяжении ближайшего времени в министерствах будут сформированы команды, а недостойные своего места менеджеры будут уволены. Как ... подробнее →
ПриватБанк обрадовал всех украинцев хорошей новостью: теперь все будет по-другому02.09.2019 19:45
В сентябре предприниматели и корпоративные клиенты, открывшие счет для бизнеса в Приватбанке, смогут дополнительно получить золотые слитки от 2 до 10 г. Об этом говорится в сообщении банка, ... подробнее →
Большая приватизация: Что и как будут готовить к продаже в Украине02.09.2019 19:25
Кабинет министров Украины должен подготовиться к этапу масштабной приватизации в стране. Как передает корреспондент « Донецких новостей », об этом сегодня, 2 сентября, в ходе совещания с ... подробнее →
Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»02.09.2019 19:05
Источником служат продукты питания. Специалисты назвали лучший витамин, который поможет в процессе омоложения. Речь идет о биотине, входящем в состав группы В. Также иногда его называют витамином Н, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ленту . ... подробнее →
Запуск русскоязычного канала в Украине: что говорят в Кабмине?02.09.2019 18:48
Новоназначенный глава Министерства культуры, спорта и молодежи Украины Владимир Бородянский предложил не торопиться с запуском русскоязычного телевизионного канала для осуществления программы противодействия российской пропаганде. Как информирует ... подробнее →
Новые досрочные выборы в Украине: у Зеленского расставили все точки, детали02.09.2019 18:33
Украинцев предупредили о проведении очередных досрочных выборов Об этом заявил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает ... подробнее →
«Скрепы треснули». От Поклонской сбежал муж: подробности скандала02.09.2019 18:10
Бывший «прокурор» аннексированного Крыма Наталья Поклонская, в августе 2018 года вышедшая замуж за руководившего в то время аппаратом уполномоченного по правам человека РФ Ивана ... подробнее →
Отсутствуют интернет и телефонная связь: под Ясиноватой произошла авария02.09.2019 17:48
Авария на транспортной сети привела к отсутствию междугородней, международной телефонной связи и интернета в неподконтрольных Украине Ясиноватой и поселке Красный Партизан. Об том сегодня сообщили в ... подробнее →
«С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев02.09.2019 17:33
На прошлой неделе исполнилось 100 дней президентства Владимира Зеленского. Пресс-конференции он не организовывал, но дал интервью актеру Станиславу Боклану, с которым они вместе снимались в сериале ... подробнее →
К концу недели в Украину придет осень: Синоптики озадачили прогнозом02.09.2019 17:10
Уже ближе к середине этой недели в большинстве регионов Украины резко похолодает. Как передает replyua.net со ссылкой на прогноз Гидрометцентра, в среду, 4 августа, холодный атмосферный ... подробнее →
- Вооружен и опасен: в Мариуполе пациент больницы крушил мебель и угрожал медикам. ВИДЕО22:31
- В Антраците при пожаре пострадала 50-летняя женщина21:36
- Главарь боевиков ДНР оконфузился на передовой21:15
- В ОРЛО члены НВФ изъяли у «контрабандистов» три грузовых авто и 32,5 тыс. пачки сигарет20:52
- На окраине Донецка во время обстрела ранены двое мирных жителей20:33
- В Луганской области пограничник требовал от предпринимателя 70 000 гривен "отката"19:49
- «МЧС ЛНР пока что молчит»: На одной из шахт в ОРЛО произошел пожар18:10
- Под Мариуполем перевернулась "Славута". Пострадала переселенка из Енакиево15:04
- В оккупированном Донецке появился бюст, о котором мечтала Поклонская14:26
- Процесс "мишебратья" и "давайтепагаварим" запущен: трое топ чиновников Украины едут в "ЛНР"14:06
- Вооружен и опасен: в Мариуполе пациент больницы крушил мебель и угрожал медикам. ВИДЕО22:31
- Под Киевом подозреваемый при задержании пытался взорвать полицейских гранатами22:11
- Гороскоп на11 сентября для всех знаков Зодиака21:55
- В Антраците при пожаре пострадала 50-летняя женщина21:36
- Главарь боевиков ДНР оконфузился на передовой21:15
- В ОРЛО члены НВФ изъяли у «контрабандистов» три грузовых авто и 32,5 тыс. пачки сигарет20:52
- На окраине Донецка во время обстрела ранены двое мирных жителей20:33
- Военные инструктора США покинут Украину: в "Слуге народа" рассказали о причине и сроках20:13
- В Луганской области пограничник требовал от предпринимателя 70 000 гривен "отката"19:49
- 4 приема от Зигмунда Фрейда, которые позволят узнать темные стороны любого человека19:28
- Гороскоп на11 сентября для всех знаков Зодиака21:55
- 4 приема от Зигмунда Фрейда, которые позволят узнать темные стороны любого человека19:28
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"18:33
- Москва готовит Украине очередную ловушку: удочка уже заброшена17:49
- Донбасс и освобождение заложников: В чем главная интрига обмена12:03
- Названы лекарственные препараты, которые ни в коем случае нельзя совмещать11:41
- С какими «сюрпризами» может столкнуться Украина в разгар отопительного сезона10:16
- Врачи объяснили, в чем польза кратковременного сна19:18
- Украинцев атакует смертельный вирус «из 90-х»16:11
- Врачи рассказали о полезных свойствах шоколада15:15
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"
- Путин нанесет удар в ближайшее время, «80 тысяч головорезов уже наготове»: озвучен тревожный сценарий