Нардепы "Слуги народа" хотят взять "под контроль" все телефоны украинцев - детали нового закона03.09.2019 18:29
Пропрезиденсткая партия "Слуга народа" предлагает законом запретить всем мобильным операторам продажу СИМ-карт абонентам без паспорта. Парламентарии из фракции "Слуга народа" инициировали закон о ... подробнее →
В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями03.09.2019 18:11
Во временно оккупированном Донецке четверо школьников отравились, употребив ядовитые растения. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Накануне, 2 сентября 2019 года, в Ленинском ... подробнее →
Лукашенко прокомментировал продолжение военного конфликта в Донбассе03.09.2019 17:52
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в продолжении военного конфликта в Донбассе есть заинтересованные лица. Об этом белорусский лидер заявил на международной конференции по борьбе ... подробнее →
Допрос Порошенко в ГБР: экс-президента ждут у входа. ВИДЕО03.09.2019 17:30
Сегодня, 3 сентября, в 14:00 в ГБР ждут на допрос экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщает " Диалог.UA ". Ранее Порошенко принял присягу и получил мандат нардепа. 3 сентября в ГБР ждут ... подробнее →
В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»03.09.2019 17:08
Во временно оккупированном Донецке, в Кировском районе, сегодня произошло ДТП с участием боевиков «ДНР». Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Сегодня, 2 сентября 2019 ... подробнее →
Названа марка электросамоката премьер-министра Украины03.09.2019 17:00
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук использовал для своих "покатушек" по Кабмину электросамокат Segway Ninebot ES2, сообщает Gagadget . Устройство оснащено электродвигателем мощностью в 300 Вт и ... подробнее →
«Очереди на Новотроицком, движение медленное, в Горловке много людей»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО03.09.2019 16:49
Сегодня утром в пунктах пропуска, подконтрольных «ДНР» собрались довольно большие очереди. Об этом текущей ситуации очевидцы сообщают в соцсетях, передает donpress . Так, на ... подробнее →
Иностранцы смогут покупать украинскую землю: премьер-министр озвучил условие03.09.2019 16:31
Земельная реформа, которую готовит правительство, предусматривает допуск иностранных компаний и физлиц к рынку сельскохозяйственных земель. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил 2 ... подробнее →
«Удалось продвинуться»: у Суркова прокомментировали встречу по Донбассу03.09.2019 16:10
Помощники лидеров стран «нормандской четверки» на вчерашней встрече в Берлине пока не смогли согласовать конкретную дату саммита, но сторонам удалось продвинуться в дискуссии по ... подробнее →
Украина нацелилась прекратить сотрудничество с МВФ - обозначены условия03.09.2019 15:48
В скором времени правительство Украины планирует отойти от кредитования МВФ. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в эфире "Свобода слова", передает " Диалог.UA ". Ранее в МВФ ... подробнее →
Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне03.09.2019 15:27
Не секрет, что искусственный свет приносит больше вреда, чем пользы для тела человека. К такому выводу пришли ученые-исследователи из США, передает Хроника.инфо. Специалисты провели эксперименты, ... подробнее →
Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон03.09.2019 15:08
Сильный период, который может порадовать тем, что будут происходить именно те события, которые были важнее всего. Иногда их приходится ждать годами. Но в 2019-м многим повезет больше – все ... подробнее →
В Луганске автомобиль «МВД ЛНР» врезался в блокпост03.09.2019 14:48
Во временно оккупированном Луганске произошло серьезное ДТП в результате которого два человека погибли и ещё один ранен. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Сегодня, 2 сентября ... подробнее →
В Крыму серьезно ухудшилась экологическая ситуация: крымчане жалуются на ухудшение здоровья03.09.2019 14:29
В оккупированном Крыму экологическая ситуация достигла критической отметки. Об этом сообщают местные жители в соцсети, которые жалуются на ухудшение самочувствия, передает donpress . Так, на ... подробнее →
Выберется ли Украина из трясины государственного долга?03.09.2019 14:11
Украинцы получили нового президента, новый парламент и новое правительство. И теперь с нетерпением ожидают от них новой экономической политики, которая бы повысила уровень жизни населения. Однако эти ... подробнее →
Верховная Рада сняла с нардепов неприкосновенность – исторические кадры. ВИДЕО03.09.2019 13:49
Сегодня, 3 сентября, Верховная Рада Украины приняла решение о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает " Диалог.UA ". Ранее парламентарии новой Верховной Рады сделали первый шаг ... подробнее →
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- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
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- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»17:08
- Названа марка электросамоката премьер-министра Украины17:00
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