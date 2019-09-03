Сегодня, 3 сентября, в 14:00 в ГБР ждут на допрос экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщает " Диалог.UA ". Ранее Порошенко принял присягу и получил мандат нардепа. 3 сентября в ГБР ждут ... подробнее →

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в продолжении военного конфликта в Донбассе есть заинтересованные лица. Об этом белорусский лидер заявил на международной конференции по борьбе ... подробнее →

Во временно оккупированном Донецке четверо школьников отравились, употребив ядовитые растения. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Накануне, 2 сентября 2019 года, в Ленинском ... подробнее →

Пропрезиденсткая партия "Слуга народа" предлагает законом запретить всем мобильным операторам продажу СИМ-карт абонентам без паспорта. Парламентарии из фракции "Слуга народа" инициировали закон о ... подробнее →

Земельная реформа, которую готовит правительство, предусматривает допуск иностранных компаний и физлиц к рынку сельскохозяйственных земель. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил 2 ... подробнее →

Сегодня утром в пунктах пропуска, подконтрольных «ДНР» собрались довольно большие очереди. Об этом текущей ситуации очевидцы сообщают в соцсетях, передает donpress . Так, на ... подробнее →

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук использовал для своих "покатушек" по Кабмину электросамокат Segway Ninebot ES2, сообщает Gagadget . Устройство оснащено электродвигателем мощностью в 300 Вт и ... подробнее →

Во временно оккупированном Донецке, в Кировском районе, сегодня произошло ДТП с участием боевиков «ДНР». Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Сегодня, 2 сентября 2019 ... подробнее →

«Удалось продвинуться»: у Суркова прокомментировали встречу по Донбассу 03.09.2019 16:10 Помощники лидеров стран «нормандской четверки» на вчерашней встрече в Берлине пока не смогли согласовать конкретную дату саммита, но сторонам удалось продвинуться в дискуссии по ... подробнее →