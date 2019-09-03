В «ДНР» сожгли дом главаря террористов 03.09.2019 21:35 Сегодня, 3 сентября, стало известно, что в оккупированной Ясиноватой на Донбассе сгорел дом «главы Министерства внутренних дел ДНР» Алексея Дикого, передает replyua.net . Соответствующее ... подробнее →