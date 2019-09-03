Все SIM-карты заставят регистрировать с паспортом: стало известно, чем это обернется для украинцев03.09.2019 22:40
Украинцы обязаны подписать с мобильными операторами письменные договора или же передать им свои паспортные данные. А телефоны, которые завезли в страну контрабандой, могут вовсе отключить. Эти ... подробнее →
Депутаты устроили потасовку в Киеве из-за снятия неприкосновенности: всплыли подробности03.09.2019 21:50
Вечером в понедельник, 2 сентября, в ресторане в центре Киева произошла драка между депутатом от партии "Европейская солидарность" Сергеем Алексеевым и экс-нардепом от "Батькивщины" Русланом ... подробнее →
В «ДНР» сожгли дом главаря террористов03.09.2019 21:35
Сегодня, 3 сентября, стало известно, что в оккупированной Ясиноватой на Донбассе сгорел дом «главы Министерства внутренних дел ДНР» Алексея Дикого, передает replyua.net . Соответствующее ... подробнее →
Задний ход от Путина: Умеров пояснил, почему нет обмена пленными между Украиной и Россией03.09.2019 21:10
Путин не пойдет на обмен, пока не получит себе боевика Владимира Цемаха. Об этом сообщил журналистам замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров, передает " Диалог.UA ". Ранее ... подробнее →
СБУ: На границе с Крымом ФСБ РФ вербует украинцев03.09.2019 20:53
Сотрудники ФСБ России на границе с аннексированным Крымом незаконно задерживают украинцев. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает donpress . По данным ведомства, ... подробнее →
Зеленский подписал приговор Порошенко, у экс-президента паника: «Это вам не Янукович»03.09.2019 20:34
Экс-президент Украины Петр Порошенко и члены его партии «Европейская Солидарность» обеспокоены своим будущем, после отмены депутатской неприкосновенности. Верховная Рада на заседании ... подробнее →
Говорить правду. В Мариуполе будут выпускать газету для жителей "серой зоны"03.09.2019 20:09
Как рассказала руководитель проекта и главный редактор Ирина Юрьева, здание на первых порах будет существовать только в печатном виде и имеет первоочередную задачу — описывать жизнь ... подробнее →
Около 100 убитых и раненых: офицер ВСУ Штефан раскрыл тяжелейшие потери оккупантов на Донбассе03.09.2019 19:51
Российские наемники на оккупированной части Донбасса понесли тяжелые потери в течение августа. Офицер украинской армии Анатолий Штефан рассказал о почти 100 раненых и уничтоженных боевиков. ... подробнее →
Лукашенко закрыл границу с Украиной: "Вынуждены закрыть наглухо"03.09.2019 19:40
Александр Лукашенко сделал срочное заявление в отношении Украины – дружественная страна пошла на радикальные меры. Беларусь была вынуждена радикально усилить пограничный контроль с ... подробнее →
Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа03.09.2019 19:08
В ОРДЛО из России прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ. Об этом сообщает ГУР МОУ, передает donpress . В украинской разведке ... подробнее →
В Черкасской области на кладбище убили женщину. ВИДЕО03.09.2019 18:52
К Драбивского отделения полиции обратилась местная жительница, которая рассказала полицейским, что исчезла ее дочь. По словам заявительницы, женщина пошла на местное кладбище, чтобы убрать на могилах ... подробнее →
Нардепы "Слуги народа" хотят взять "под контроль" все телефоны украинцев - детали нового закона03.09.2019 18:29
Пропрезиденсткая партия "Слуга народа" предлагает законом запретить всем мобильным операторам продажу СИМ-карт абонентам без паспорта. Парламентарии из фракции "Слуга народа" инициировали закон о ... подробнее →
В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями03.09.2019 18:11
Во временно оккупированном Донецке четверо школьников отравились, употребив ядовитые растения. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Накануне, 2 сентября 2019 года, в Ленинском ... подробнее →
Лукашенко прокомментировал продолжение военного конфликта в Донбассе03.09.2019 17:52
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в продолжении военного конфликта в Донбассе есть заинтересованные лица. Об этом белорусский лидер заявил на международной конференции по борьбе ... подробнее →
Допрос Порошенко в ГБР: экс-президента ждут у входа. ВИДЕО03.09.2019 17:30
Сегодня, 3 сентября, в 14:00 в ГБР ждут на допрос экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщает " Диалог.UA ". Ранее Порошенко принял присягу и получил мандат нардепа. 3 сентября в ГБР ждут ... подробнее →
В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»03.09.2019 17:08
Во временно оккупированном Донецке, в Кировском районе, сегодня произошло ДТП с участием боевиков «ДНР». Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Сегодня, 2 сентября 2019 ... подробнее →
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»21:20
- Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление21:00
- Еще один бывший боевик на Донбассе сдался правоохранителям19:30
- «В самое яблочко»: бойцы ВСУ нанесли удар по опорному пункту НВФ19:00
- Бои гремят по всему Донбассу - жертвой страшных обстрелов армии РФ стал один боец ВСУ 12:30
- «Враг просто «зверствует»: На Донбассе развязались кровавые бои07:30
- Back in the USSR. В Луганске торжественно открыли скульптуру «Девушка с веслом»22:17
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"21:20
- Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе19:50
- «Ты заходишь в мясорубку»: Украинский танкист рассказал о боях в Донецком аэропорту19:21
- Назван напиток, защищающий от камней в желчном пузыре22:18
- Выплата больничных: что изменилось для украинцев21:42
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»21:20
- Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление21:00
- Путин нанесет удар в ближайшее время, «80 тысяч головорезов уже наготове»: озвучен тревожный сценарий20:40
- Транспорт может остановиться: В Украине ухудшилась ситуация с поставками топлива на нефтебазы – СМИ20:20
- Глава МИД Франции рассказал, что будут требовать от Зеленского на встрече в «Нормандском формате»20:05
- Переподчинение Нацгвардии временно отменяется19:45
- Еще один бывший боевик на Донбассе сдался правоохранителям19:30
- Врачи объяснили, в чем польза кратковременного сна19:18
- Врачи объяснили, в чем польза кратковременного сна19:18
- Украинцев атакует смертельный вирус «из 90-х»16:11
- Врачи рассказали о полезных свойствах шоколада15:15
- Врачи объяснили, как раз и навсегда избавиться от алкоголизма13:05
- Врачи назвали признаки, которые выдают алкоголика11:38
- Десять способов отказаться от сладкого без стресса для организма09:34
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака09:16
- Медики рассказали, почему вредно спать днем07:45
- Обладатели этой группы крови склонны к бессоннице и ожирению22:37
- Обходите десятой стороной: эксперты назвали самое опасное место в доме21:50
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
- Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака