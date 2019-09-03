Все SIM-карты заставят регистрировать с паспортом: стало известно, чем это обернется для украинцев

03.09.2019 22:40

Украинцы обязаны подписать с мобильными операторами письменные договора или же передать им свои паспортные данные. А телефоны, которые завезли в страну контрабандой, могут вовсе отключить. Эти ... подробнее →

Депутаты устроили потасовку в Киеве из-за снятия неприкосновенности: всплыли подробности

03.09.2019 21:50

Вечером в понедельник, 2 сентября, в ресторане в центре Киева произошла драка между депутатом от партии "Европейская солидарность" Сергеем Алексеевым и экс-нардепом от "Батькивщины" Русланом ... подробнее →

В «ДНР» сожгли дом главаря террористов

03.09.2019 21:35

Сегодня, 3 сентября, стало известно, что в оккупированной Ясиноватой на Донбассе сгорел дом «главы Министерства внутренних дел ДНР» Алексея Дикого, передает replyua.net . Соответствующее ... подробнее →

Задний ход от Путина: Умеров пояснил, почему нет обмена пленными между Украиной и Россией

03.09.2019 21:10

Путин не пойдет на обмен, пока не получит себе боевика Владимира Цемаха. Об этом сообщил журналистам замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров, передает " Диалог.UA ". Ранее ... подробнее →

СБУ: На границе с Крымом ФСБ РФ вербует украинцев

03.09.2019 20:53

Сотрудники ФСБ России на границе с аннексированным Крымом незаконно задерживают украинцев. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает donpress . По данным ведомства, ... подробнее →

Зеленский подписал приговор Порошенко, у экс-президента паника: «Это вам не Янукович»

03.09.2019 20:34

Экс-президент Украины Петр Порошенко и члены его партии «Европейская Солидарность» обеспокоены своим будущем, после отмены депутатской неприкосновенности. Верховная Рада на заседании ... подробнее →

Говорить правду. В Мариуполе будут выпускать газету для жителей "серой зоны"

03.09.2019 20:09

Как рассказала руководитель проекта и главный редактор Ирина Юрьева, здание на первых порах будет существовать только в печатном виде и имеет первоочередную задачу — описывать жизнь ... подробнее →

Около 100 убитых и раненых: офицер ВСУ Штефан раскрыл тяжелейшие потери оккупантов на Донбассе

03.09.2019 19:51

Российские наемники на оккупированной части Донбасса понесли тяжелые потери в течение августа. Офицер украинской армии Анатолий Штефан рассказал о почти 100 раненых и уничтоженных боевиков. ... подробнее →

Лукашенко закрыл границу с Украиной: "Вынуждены закрыть наглухо"

03.09.2019 19:40

Александр Лукашенко сделал срочное заявление в отношении Украины – дружественная страна пошла на радикальные меры. Беларусь была вынуждена радикально усилить пограничный контроль с ... подробнее →

Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа

03.09.2019 19:08

В ОРДЛО из России прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ. Об этом сообщает ГУР МОУ, передает donpress . В украинской разведке ... подробнее →

В Черкасской области на кладбище убили женщину. ВИДЕО

03.09.2019 18:52

К Драбивского отделения полиции обратилась местная жительница, которая рассказала полицейским, что исчезла ее дочь. По словам заявительницы, женщина пошла на местное кладбище, чтобы убрать на могилах ... подробнее →

Нардепы "Слуги народа" хотят взять "под контроль" все телефоны украинцев - детали нового закона

03.09.2019 18:29

Пропрезиденсткая партия "Слуга народа" предлагает законом запретить всем мобильным операторам продажу СИМ-карт абонентам без паспорта. Парламентарии из фракции "Слуга народа" инициировали закон о ... подробнее →

В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями

03.09.2019 18:11

Во временно оккупированном Донецке четверо школьников отравились, употребив ядовитые растения. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Накануне, 2 сентября 2019 года, в Ленинском ... подробнее →

Лукашенко прокомментировал продолжение военного конфликта в Донбассе

03.09.2019 17:52

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в продолжении военного конфликта в Донбассе есть заинтересованные лица. Об этом белорусский лидер заявил на международной конференции по борьбе ... подробнее →

Допрос Порошенко в ГБР: экс-президента ждут у входа. ВИДЕО

03.09.2019 17:30

Сегодня, 3 сентября, в 14:00 в ГБР ждут на допрос экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщает " Диалог.UA ". Ранее Порошенко принял присягу и получил мандат нардепа. 3 сентября в ГБР ждут ... подробнее →

В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»

03.09.2019 17:08

Во временно оккупированном Донецке, в Кировском районе, сегодня произошло ДТП с участием боевиков «ДНР». Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Сегодня, 2 сентября 2019 ... подробнее →

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