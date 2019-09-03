В Черкасской области на кладбище убили женщину. ВИДЕО

03.09.2019 18:52

К Драбивского отделения полиции обратилась местная жительница, которая рассказала полицейским, что исчезла ее дочь. По словам заявительницы, женщина пошла на местное кладбище, чтобы убрать на могилах ... подробнее →

Нардепы "Слуги народа" хотят взять "под контроль" все телефоны украинцев - детали нового закона

03.09.2019 18:29

Пропрезиденсткая партия "Слуга народа" предлагает законом запретить всем мобильным операторам продажу СИМ-карт абонентам без паспорта. Парламентарии из фракции "Слуга народа" инициировали закон о ... подробнее →

В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями

03.09.2019 18:11

Во временно оккупированном Донецке четверо школьников отравились, употребив ядовитые растения. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Накануне, 2 сентября 2019 года, в Ленинском ... подробнее →

Лукашенко прокомментировал продолжение военного конфликта в Донбассе

03.09.2019 17:52

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в продолжении военного конфликта в Донбассе есть заинтересованные лица. Об этом белорусский лидер заявил на международной конференции по борьбе ... подробнее →

Допрос Порошенко в ГБР: экс-президента ждут у входа. ВИДЕО

03.09.2019 17:30

Сегодня, 3 сентября, в 14:00 в ГБР ждут на допрос экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщает " Диалог.UA ". Ранее Порошенко принял присягу и получил мандат нардепа. 3 сентября в ГБР ждут ... подробнее →

В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»

03.09.2019 17:08

Во временно оккупированном Донецке, в Кировском районе, сегодня произошло ДТП с участием боевиков «ДНР». Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Сегодня, 2 сентября 2019 ... подробнее →

Названа марка электросамоката премьер-министра Украины

03.09.2019 17:00

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук использовал для своих "покатушек" по Кабмину электросамокат Segway Ninebot ES2, сообщает Gagadget . Устройство оснащено электродвигателем мощностью в 300 Вт и ... подробнее →

«Очереди на Новотроицком, движение медленное, в Горловке много людей»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО

03.09.2019 16:49

Сегодня утром в пунктах пропуска, подконтрольных «ДНР» собрались довольно большие очереди. Об этом текущей ситуации очевидцы сообщают в соцсетях, передает donpress . Так, на ... подробнее →

Иностранцы смогут покупать украинскую землю: премьер-министр озвучил условие

03.09.2019 16:31

Земельная реформа, которую готовит правительство, предусматривает допуск иностранных компаний и физлиц к рынку сельскохозяйственных земель. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил 2 ... подробнее →

«Удалось продвинуться»: у Суркова прокомментировали встречу по Донбассу

03.09.2019 16:10

Помощники лидеров стран «нормандской четверки» на вчерашней встрече в Берлине пока не смогли согласовать конкретную дату саммита, но сторонам удалось продвинуться в дискуссии по ... подробнее →

Украина нацелилась прекратить сотрудничество с МВФ - обозначены условия

03.09.2019 15:48

В скором времени правительство Украины планирует отойти от кредитования МВФ. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в эфире "Свобода слова", передает " Диалог.UA ". Ранее в МВФ ... подробнее →

Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне

03.09.2019 15:27

Не секрет, что искусственный свет приносит больше вреда, чем пользы для тела человека. К такому выводу пришли ученые-исследователи из США, передает Хроника.инфо. Специалисты провели эксперименты, ... подробнее →

Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон

03.09.2019 15:08

Сильный период, который может порадовать тем, что будут происходить именно те события, которые были важнее всего. Иногда их приходится ждать годами. Но в 2019-м многим повезет больше – все ... подробнее →

В Луганске автомобиль «МВД ЛНР» врезался в блокпост

03.09.2019 14:48

Во временно оккупированном Луганске произошло серьезное ДТП в результате которого два человека погибли и ещё один ранен. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Сегодня, 2 сентября ... подробнее →

В Крыму серьезно ухудшилась экологическая ситуация: крымчане жалуются на ухудшение здоровья

03.09.2019 14:29

В оккупированном Крыму экологическая ситуация достигла критической отметки. Об этом сообщают местные жители в соцсети, которые жалуются на ухудшение самочувствия, передает donpress . Так, на ... подробнее →

Выберется ли Украина из трясины государственного долга?

03.09.2019 14:11

Украинцы получили нового президента, новый парламент и новое правительство. И теперь с нетерпением ожидают от них новой экономической политики, которая бы повысила уровень жизни населения. Однако эти ... подробнее →

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