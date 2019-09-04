"Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде

04.09.2019 22:36

Известный российский журналист Аркадий Бабченко раскритиковал снятие депутатской неприкосновенности и задал властям Украины единственный вопрос, почему неприкосновенность не сняли с президента ... подробнее →

Названы белковые продукты, снижающие риск инсульта

04.09.2019 22:18

У японских мужчин и женщин, которые потребляли больше растительных белков, риск смерти от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний был ниже, передает Хроника.инфо. Риск инсульта у людей, которые ... подробнее →

Главари ОРДЛО подготовили «проект решения проблемы разведения сил и средств»

04.09.2019 21:53

Главари «ЛДНР» в ходе сегодняшней видеоконференции предложили «проект решения проблемы разведения сил и средств на пилотных участках» на Донбассе. Об этом сегодня заявила так ... подробнее →

Противник обречен: ВСУ показали, как и чем будут уничтожать боевиков на Донбассе

04.09.2019 21:28

Украинские военнослужащие 93-й бригады "Холодный яр" провели масштабные учения, во время которых прошли боевые стрельбы из различных видов оружия. Об этом сообщает Апостроф . Участие в ... подробнее →

Пушилин временно "освободил" "ДНР": главарь боевиков дал срочное распоряжение

04.09.2019 20:58

Главарь "Донецкой народной республики" Денис Пушилин отменил комендантский час на один день. Жители "ДНР" смогут вздохнуть свободно в субботу, 7 сентября, поскольку ставленник Кремля Пушилин ... подробнее →

На Ровенском полигоне умер военный

04.09.2019 20:32

В ночь с воскресенья на понедельник на Ровенском общевойсковом полигоне умер 39-летний мобилизованный из Черкасской области. По словам руководителя пресс-центре оперативного командования "Запад" ... подробнее →

Виктор Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса

04.09.2019 19:59

Вопрос Донбасса должен быть ключевым на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады. Об этом заявил народный депутат ВР IX созыва, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ... подробнее →

«Выглядит «освобожденным»: в сети показали руины «METRO»

04.09.2019 19:31

Жители неподконтрольного Украине Донецка в одном из сообществ в соцсети опубликовали фото руин, оставшихся от гипермаркета «МETRO». Фото разрушений вызвало ажиотаж у пользователей, ... подробнее →

"Ловушка захлопнется", - Портников рассказал, в какой "капкан" попали украинцы с решением Зеленского

04.09.2019 19:03

В условиях контролированного и коррумпированного правосудия и зависимых от власти и олигархов силовых структур депутатская неприкосновенность была одним из немногих инструментов, сдерживающих ... подробнее →

«Курорт для убийц за наши деньги. Вообще ох**ли? Мрази!» Сеть в гневе из-за VIP-условий в колонии Зайцевой

04.09.2019 18:34

Сегодня, 4 сентября, стало известно, в каких условиях будет отбывать наказание Алена Зайцева, по вине которой погибло шесть человек, передает replyua.net . Так, виновницу жуткого ДТП в Харькове на ... подробнее →

Пушилин переживает за свою шкуру - в "ДНР" неожиданно прибыл спецназ из России

04.09.2019 18:02

Появилась информация о том, что в "ДНР" направили несколько групп спецназа из Российской Федерации. Так, Россия решила отправить в "ДНР" три группы спецназа ГРУ из состава специального назначения ... подробнее →

Коноплянка откровенно раскрыл причины перехода в Шахтер: «Захотел больше»

04.09.2019 17:41

Игрок сборной Украины Евгений Коноплянка высказался по поводу перехода в донецкий Шахтер. Накануне стало известно, что 29-летний полузащитник покинул немецкий Шальке, в котором на него уже не ... подробнее →

«Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО

04.09.2019 17:19

Житель неподконтроьного Украине Донецка на своем Ютуб-канале опубликовал видео в котором показал, как выглядит снаружи и внутри самая пострадавшая многоэтажка города, расположенная по улице Взлетной ... подробнее →

Два бокала этого напитка в день увеличат риск преждевременной смерти

04.09.2019 17:01

Академики провели научное исследование, где приняли участие более 450 тысяч добровольцев, передает Хроника.инфо . К слову, оно длилось более 20 лет и продемонстрировало, что будет, если регулярно ... подробнее →

«Без фуникулера здесь не обойтись»: горловчанин показал одну из главных «бед» города. ВИДЕО

04.09.2019 16:40

Житель неподконтрольной Украине Горловки, известный под именем Михаил Светлов, на своем Ютуб-канале опубликовал видео состояния дорог на участке между жилмассивом «Строителей» и ... подробнее →

Принят окончательный стандарт USB4

04.09.2019 16:30

Группа USB-IF представила финализированные спецификации новой версии стандарта USB, который впервые был анонсирован в марте этого года, сообщает Компьютерное Обозрение . USB4 позволит передавать ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 49 новостей)

1234>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх