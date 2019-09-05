Пониженное давление: врачи назвали новую опасность 05.09.2019 22:15 У некоторых людей пониженное артериальное давление не сопровождается болезненными симптомами, в то время как у других оно может заметно влиять на самочувствие и качество жизни. Данное отклонение диагностируется, когда давление понижается до уровня 100 на ... подробнее →

Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего 05.09.2019 21:42 В Киеве разгорелся протест против освобождения главного свидетеля в деле о сбитии МН17 Владимира Цемаха Вечером 5 сентября украинцы устроили пикет под зданием апелляционного суда в Киеве. ... подробнее →

Американские сенаторы встретились с Зеленским и другими представителями власти 05.09.2019 21:15 Сенаторы из США Крис Мерфи (Коннектикут) и Рон Джонсон (Висконсин) провели встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сказано на официальный странице американского посольства в Украине в ... подробнее →