Пониженное давление: врачи назвали новую опасность

05.09.2019 22:15

У некоторых людей пониженное артериальное давление не сопровождается болезненными симптомами, в то время как у других оно может заметно влиять на самочувствие и качество жизни. Данное отклонение диагностируется, когда давление понижается до уровня 100 на ... подробнее →

Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего

05.09.2019 21:42

В Киеве разгорелся протест против освобождения главного свидетеля в деле о сбитии МН17  Владимира Цемаха Вечером 5 сентября украинцы устроили пикет под зданием апелляционного суда в Киеве. ... подробнее →

Американские сенаторы встретились с Зеленским и другими представителями власти

05.09.2019 21:15

Сенаторы из США Крис Мерфи (Коннектикут) и Рон Джонсон (Висконсин) провели встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сказано на официальный странице американского посольства в Украине в ... подробнее →

Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое

05.09.2019 21:00

Легенду советского кино Валентина Гафта парализовало после инсульта. На данный момент состояние актера остается тяжелым. Сейчас Валентин Гафт проходит реабилитацию в одной из ведомственных клиник ... подробнее →

Мир замер в ожидании, Путин внезапно заговорил об уходе: теперь все может измениться

05.09.2019 20:42

Президент РФ  Владимир Путин  неожиданно заговорил о том, сколько он еще планирует оставаться у власти 5 сентября хозяин Кремля встретился с премьер-министром Малайзии Мохатхиром ... подробнее →

Путин готовится убрать Медведева? Громкий конфликт в российской власти обострился до предела

05.09.2019 20:21

В последнее время отношение российского президента Владимира Путина к премьеру Дмитрию Медведеву изменилось в связи с допущенными ошибками. Соответствующую информацию со ссылкой на ... подробнее →

Донецк содрогнулся от мощного взрыва, местные жители в панике

05.09.2019 20:00

Сегодня стало известно, что примерно в четырнадцать часов во временно оккупированном террористами Донецке прогремел взрыв. Это произошло в Калининском районе города, о чем пишет  replyua.net ... подробнее →

Порошенко грозит тюрьма, названы сроки: «додавливать есть за что»

05.09.2019 19:46

Владимир Зеленский  будет додавливать экс-президента Петра Порошенко Об этом в видеоинтервью Politeka заявил политолог Юрий Романенко. По его словам, весной, когда звучали лозунги о ... подробнее →

Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку

05.09.2019 19:20

Наемники из России активно начали перебрасывать системы вооружений и самоходные артиллерийские установки в Горловку, где живут мирные граждане. Как пишет  replyua.net  со ссылкой на ... подробнее →

"Скоро финал": Путин рассказал чем закончится противостояние Украины и России

05.09.2019 19:05

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной. "Достаточно сложно было принимать решение по конкретным людям, но подходим к финалу", – ... подробнее →

Путин прокомментировал освобождение Цемаха

05.09.2019 18:49

В Российской Федерации мгновенно отреагировали на освобождение фигуранта дела о крушении "Боинга 777" Владимира Цемаха, причем комментарий дал лично Владимир Путин. Президент Российской ... подробнее →

Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака

05.09.2019 18:25

Хотите заглянуть в будущее? Не на неделю или месяц вперед, а на год или два? Журнал Glamour предоставляет такую возможность, предлагая гороскоп на период 2021-2023 годов. Сохраните это ... подробнее →

Самые вредные продукты для зубной эмали

05.09.2019 18:00

Такая пища способствует развитию бактерий, вызывающих кариес. Стоматологи рассказали, что вред зубам могут принести не только сладости и газированные напитки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на  Вгору . Множество людей даже не задумывается о том, ... подробнее →

У Зеленского устроили массовые "чистки" в Кабмине: кто попал в список, кроме Туки и Грымчака

05.09.2019 17:45

Более 30 заместителей министров из 12 ведомств были единовременно лишены своих должностей по решению нового премьера Алексея Гончарука. Вчера, 4 сентября, новый Кабинет министров ... подробнее →

Апелляционный суд Киева выпустил известного члена НВФ из-под стражи

05.09.2019 17:30

Киевский апелляционный суд сегодня выпустил из-под стражи бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемах под личное обязательство. Об этом сообщает корреспондент издания РБК-Украина. ... подробнее →

Аэропорт в Днепре передумали возобновлять: подробности сенсационного решения

05.09.2019 17:18

Торги на проектирования нового  аэропорта  в Днепре отменили из-за того, что невозможно устранить нарушения, которые указал Антимонопольный комитет 4 сентября на сайте публичных ... подробнее →

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