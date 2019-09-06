Россияне ежедневно убивают бойцов ВСУ: что происходит на Донбассе во время "перемирия"

06.09.2019 10:09

Пресс-центр ООС сообщает, что вооруженные формирования "Л/ДНР" убили еще одного защитника Украины на временно оккупированном Донбассе. За минувшие сутки, 5 сентября, гибридная армия Российской ... подробнее →

Евро-2020: прогноз букмекеров на матч Литва – Украина

06.09.2019 10:00

Сборная Украины по футболу 7-го сентября в Вильнюсе проведет очередной матч квалификации чемпионата Европы. "Сине-желтые" на выезде померяются силами с Литвой. Букмекеры оценили, кто имеет больше ... подробнее →

Ситуация на пунктах пропуска: На КПВВ «Марьинка» большая автомобильная очередь

06.09.2019 09:52

Сегодня утром все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения в Донецкой области работают в штатном режиме. Об этом сообщает ГПСУ. Пограничники отмечают, что в КПВВ на въезд и выезд ... подробнее →

Бородай пригрозил Украине масштабным наступлением России и заявил, что все ее территории должны стать "русскими"

06.09.2019 09:28

Террорист ​Александр Бородай выразил уверенность, что все украинские земли скоро войдут в состав ​России. Александр Бородай, один из первых экс-главарей террористической "ДНР", во ... подробнее →

Боевики «ДНР» в Горловке разместили САУ возле жилых домов

06.09.2019 09:11

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Горловке разместили САУ и другое тяжелое вооружение рядом с жилыми домами. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

Facebook запустил свой сервис знакомств

06.09.2019 09:00

5 сентября Facebook запустил свой сервис знакомств Facebook Dating, который пока что доступен пользователям в 20 странах мира, сообщает телеканал 112 Украина . По словам разработчиков этой функции, ... подробнее →

Названы 4 версии спецоперации по освобождению Цемаха: ​"Фенольные отстойники Горловки еще не испарились"

06.09.2019 08:50

Боевика "ДНР" и ключевого свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха, которого 5 сентября освободил "самый гуманный" суд Киева, ждет очень печальная участь. Блогер, изветсный под ником ... подробнее →

В Донецке на Макшоссе произошла авария с участием пожарной машины: соцсети

06.09.2019 08:29

Вчера в неподконтрольном Украине Донецке снова произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях, передает donpress . По информации пользователей, авария случилась около 18:00 на ... подробнее →

Гороскоп на 6 сентября: Близнецов ждут испытания, а Львам стоит навести красоту

06.09.2019 08:12

День обещает быть насыщенным и неординарным. Хотите знать, что вас ждет 6 сентября? Эксперты " Апостроф.Лайм " уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, для кого ... подробнее →

Семь убитых и раненных: ВСУ под Горловкой жестко наказали боевиков

06.09.2019 07:51

Украинские военные нанесли точный ответный удар по боевикам в пригороде Горловки, которые регулярно досаждали украинской армии обстрелами. В итоге были ликвидированы три боевика и еще четверо ранены. ... подробнее →

"Слава Украине!" - бойцы "Азова" вытеснили террористов из-под Горловки и Донецка

06.09.2019 07:30

В текущем расположении сил остается всего несколько сотен метров до ближайшего укрепрайона террористов "ДНР". Вчера стало известно, что военные из батальона "Азов" взяли под надежный контроль часть ... подробнее →

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