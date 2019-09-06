Евро-2020: прогноз букмекеров на матч Литва – Украина 06.09.2019 10:00 Сборная Украины по футболу 7-го сентября в Вильнюсе проведет очередной матч квалификации чемпионата Европы. "Сине-желтые" на выезде померяются силами с Литвой. Букмекеры оценили, кто имеет больше ... подробнее →

Ситуация на пунктах пропуска: На КПВВ «Марьинка» большая автомобильная очередь 06.09.2019 09:52 Сегодня утром все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения в Донецкой области работают в штатном режиме. Об этом сообщает ГПСУ. Пограничники отмечают, что в КПВВ на въезд и выезд ... подробнее →