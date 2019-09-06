Бородай пригрозил Украине масштабным наступлением России и заявил, что все ее территории должны стать "русскими"06.09.2019 09:28
Террорист Александр Бородай выразил уверенность, что все украинские земли скоро войдут в состав России. Александр Бородай, один из первых экс-главарей террористической "ДНР", во ... подробнее →
Боевики «ДНР» в Горловке разместили САУ возле жилых домов06.09.2019 09:11
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Горловке разместили САУ и другое тяжелое вооружение рядом с жилыми домами. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →
Facebook запустил свой сервис знакомств06.09.2019 09:00
5 сентября Facebook запустил свой сервис знакомств Facebook Dating, который пока что доступен пользователям в 20 странах мира, сообщает телеканал 112 Украина . По словам разработчиков этой функции, ... подробнее →
Названы 4 версии спецоперации по освобождению Цемаха: "Фенольные отстойники Горловки еще не испарились"06.09.2019 08:50
Боевика "ДНР" и ключевого свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха, которого 5 сентября освободил "самый гуманный" суд Киева, ждет очень печальная участь. Блогер, изветсный под ником ... подробнее →
В Донецке на Макшоссе произошла авария с участием пожарной машины: соцсети06.09.2019 08:29
Вчера в неподконтрольном Украине Донецке снова произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях, передает donpress . По информации пользователей, авария случилась около 18:00 на ... подробнее →
Гороскоп на 6 сентября: Близнецов ждут испытания, а Львам стоит навести красоту06.09.2019 08:12
День обещает быть насыщенным и неординарным. Хотите знать, что вас ждет 6 сентября? Эксперты " Апостроф.Лайм " уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, для кого ... подробнее →
Семь убитых и раненных: ВСУ под Горловкой жестко наказали боевиков06.09.2019 07:51
Украинские военные нанесли точный ответный удар по боевикам в пригороде Горловки, которые регулярно досаждали украинской армии обстрелами. В итоге были ликвидированы три боевика и еще четверо ранены. ... подробнее →
"Слава Украине!" - бойцы "Азова" вытеснили террористов из-под Горловки и Донецка06.09.2019 07:30
В текущем расположении сил остается всего несколько сотен метров до ближайшего укрепрайона террористов "ДНР". Вчера стало известно, что военные из батальона "Азов" взяли под надежный контроль часть ... подробнее →
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- Семь убитых и раненных: ВСУ под Горловкой жестко наказали боевиков07:51
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