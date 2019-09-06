Боевика "ДНР" и ключевого свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха, которого 5 сентября освободил "самый гуманный" суд Киева, ждет очень печальная участь. Блогер, изветсный под ником ... подробнее →

5 сентября Facebook запустил свой сервис знакомств Facebook Dating, который пока что доступен пользователям в 20 странах мира, сообщает телеканал 112 Украина . По словам разработчиков этой функции, ... подробнее →

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Горловке разместили САУ и другое тяжелое вооружение рядом с жилыми домами. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

Террорист ​Александр Бородай выразил уверенность, что все украинские земли скоро войдут в состав ​России. Александр Бородай, один из первых экс-главарей террористической "ДНР", во ... подробнее →