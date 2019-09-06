НБУ вводит в обращение монету, номиналом 5 грн 06.09.2019 13:49 Национальный банк Украины запланировал выпуск новых монет номиналом 5 гривен, которые будут введены в обращение уже этой осенью. Об этом во время брифинга сообщил глава НБУ Яков Смолий, пишут Новости ... подробнее →

Эксперты изучили мнения жителей Донбасса относительно реинтеграции 06.09.2019 13:30 Эксперты проанализировали мнение жителей Донбасса, живущих по обе стороны линии разграничения, о реинтеграции и особенности коммуникации с ними. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей ... подробнее →