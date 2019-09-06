НБУ вводит в обращение монету, номиналом 5 грн

06.09.2019 13:49

Национальный банк Украины запланировал выпуск новых монет номиналом 5 гривен, которые будут введены в обращение уже этой осенью. Об этом во время брифинга сообщил глава НБУ Яков Смолий, пишут Новости ... подробнее →

Эксперты изучили мнения жителей Донбасса относительно реинтеграции

06.09.2019 13:30

Эксперты проанализировали мнение жителей Донбасса, живущих по обе стороны линии разграничения, о реинтеграции и особенности коммуникации с ними. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей ... подробнее →

При поддержке украинских правоохранителей! Боевики ОРДЛО наладили экспорт нелегальных сигарет в Европу через Украину

06.09.2019 13:14

Фото пачки сигарет с акцизной маркой “ЛНР” на своей страничке в Facebook опубликовал политолог Владимир Цибулько, передают Факты ICTV. «Видели в Украине дешевые сигареты, ... подробнее →

Скончался исполнитель песни «Снег кружится»

06.09.2019 12:51

Скончался исполнитель песни «Снег кружится», участник ВИА «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя» Юрий Петерсон, пишет ДонПресс. Ему был 71 год. Об ... подробнее →

"Отдавая Цемаха Путину, мы "убиваем" тысячи человек", - Фурса призвал готовиться к худшему

06.09.2019 12:36

Аналитик Сергей Фурса проанализировал решение об освобождении боевика "ДНР" Владимира Цемаха, причастного к крушению "МН 17", сделав неутешительный прогноз для Украины, пишет Диалог.UA . После того ... подробнее →

Боевики «ДНР» устроили стрельбу рядом с наблюдателями СММ ОБСЕ

06.09.2019 12:11

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном населенном пункте Пикузы устроили стрельбу из стрелкового оружия рядом с наблюдателями СММ ОБСЕ. Вот что узнали « ... подробнее →

НВФ нарастили число обстрелов на Донбассе: 1 военный погиб, один ранен

06.09.2019 11:48

За минувшие сутки члены НВФ 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями калибров вооружения, из гранатометов различных систем, ... подробнее →

Зарабатывают на пули для украинцев: как боевики ДНР-ЛНР экспортируют сигареты в Европу

06.09.2019 11:30

Боевики экспортируют через Украину в Европу сигареты, произведенные на оккупированном Донбассе. Фото пачки сигарет опубликовал на своей странице в Facebook политолог Владимир Цибулько, передает ... подробнее →

У Зеленского запустят Раду в "турборежим": "Слуге народа" дана команда принимать 7-10 законов в день

06.09.2019 11:09

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал планы пропрезидентской партии на работу в Раде. Вчера, 5 сентября, прошла встреча президента Владимира Зеленского и ... подробнее →

Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве

06.09.2019 11:00

Директор Национального дворца искусств Украина Роман Недзельский заявил, что юбилейный концерт Таисии Повалий во Дворце Украина, который запланирован на 10 декабря, не состоится, сообщает Цензор.НЕТ ... подробнее →

«Ситуация динамично меняется»: Арахамия прокомментировал возможность амнистии членов НВФ

06.09.2019 10:52

При возможном введении амнистии членам НВФ не будут сдаваться интересы Украины. Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает donpress . ... подробнее →

Цемах уже мог дать показания следователям по делу "MH17" в Киеве: в Сеть попали подробности

06.09.2019 10:31

Голландские следователи по делу катастрофы "MH17" уже почти неделю находятся в Киеве, но неизвестно, дал ли им показания боевик "ДНР" Владимир Цемах. Журналистка Ирина Ромалийская, ссылаясь на ... подробнее →

Россияне ежедневно убивают бойцов ВСУ: что происходит на Донбассе во время "перемирия"

06.09.2019 10:09

Пресс-центр ООС сообщает, что вооруженные формирования "Л/ДНР" убили еще одного защитника Украины на временно оккупированном Донбассе. За минувшие сутки, 5 сентября, гибридная армия Российской ... подробнее →

Евро-2020: прогноз букмекеров на матч Литва – Украина

06.09.2019 10:00

Сборная Украины по футболу 7-го сентября в Вильнюсе проведет очередной матч квалификации чемпионата Европы. "Сине-желтые" на выезде померяются силами с Литвой. Букмекеры оценили, кто имеет больше ... подробнее →

Ситуация на пунктах пропуска: На КПВВ «Марьинка» большая автомобильная очередь

06.09.2019 09:52

Сегодня утром все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения в Донецкой области работают в штатном режиме. Об этом сообщает ГПСУ. Пограничники отмечают, что в КПВВ на въезд и выезд ... подробнее →

Бородай пригрозил Украине масштабным наступлением России и заявил, что все ее территории должны стать "русскими"

06.09.2019 09:28

Террорист ​Александр Бородай выразил уверенность, что все украинские земли скоро войдут в состав ​России. Александр Бородай, один из первых экс-главарей террористической "ДНР", во ... подробнее →

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