НБУ вводит в обращение монету, номиналом 5 грн06.09.2019 13:49
Национальный банк Украины запланировал выпуск новых монет номиналом 5 гривен, которые будут введены в обращение уже этой осенью. Об этом во время брифинга сообщил глава НБУ Яков Смолий, пишут Новости ... подробнее →
Эксперты изучили мнения жителей Донбасса относительно реинтеграции06.09.2019 13:30
Эксперты проанализировали мнение жителей Донбасса, живущих по обе стороны линии разграничения, о реинтеграции и особенности коммуникации с ними. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей ... подробнее →
При поддержке украинских правоохранителей! Боевики ОРДЛО наладили экспорт нелегальных сигарет в Европу через Украину06.09.2019 13:14
Фото пачки сигарет с акцизной маркой “ЛНР” на своей страничке в Facebook опубликовал политолог Владимир Цибулько, передают Факты ICTV. «Видели в Украине дешевые сигареты, ... подробнее →
Скончался исполнитель песни «Снег кружится»06.09.2019 12:51
Скончался исполнитель песни «Снег кружится», участник ВИА «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя» Юрий Петерсон, пишет ДонПресс. Ему был 71 год. Об ... подробнее →
"Отдавая Цемаха Путину, мы "убиваем" тысячи человек", - Фурса призвал готовиться к худшему06.09.2019 12:36
Аналитик Сергей Фурса проанализировал решение об освобождении боевика "ДНР" Владимира Цемаха, причастного к крушению "МН 17", сделав неутешительный прогноз для Украины, пишет Диалог.UA . После того ... подробнее →
Боевики «ДНР» устроили стрельбу рядом с наблюдателями СММ ОБСЕ06.09.2019 12:11
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном населенном пункте Пикузы устроили стрельбу из стрелкового оружия рядом с наблюдателями СММ ОБСЕ. Вот что узнали « ... подробнее →
НВФ нарастили число обстрелов на Донбассе: 1 военный погиб, один ранен06.09.2019 11:48
За минувшие сутки члены НВФ 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями калибров вооружения, из гранатометов различных систем, ... подробнее →
Зарабатывают на пули для украинцев: как боевики ДНР-ЛНР экспортируют сигареты в Европу06.09.2019 11:30
Боевики экспортируют через Украину в Европу сигареты, произведенные на оккупированном Донбассе. Фото пачки сигарет опубликовал на своей странице в Facebook политолог Владимир Цибулько, передает ... подробнее →
У Зеленского запустят Раду в "турборежим": "Слуге народа" дана команда принимать 7-10 законов в день06.09.2019 11:09
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал планы пропрезидентской партии на работу в Раде. Вчера, 5 сентября, прошла встреча президента Владимира Зеленского и ... подробнее →
Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве06.09.2019 11:00
Директор Национального дворца искусств Украина Роман Недзельский заявил, что юбилейный концерт Таисии Повалий во Дворце Украина, который запланирован на 10 декабря, не состоится, сообщает Цензор.НЕТ ... подробнее →
«Ситуация динамично меняется»: Арахамия прокомментировал возможность амнистии членов НВФ06.09.2019 10:52
При возможном введении амнистии членам НВФ не будут сдаваться интересы Украины. Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает donpress . ... подробнее →
Цемах уже мог дать показания следователям по делу "MH17" в Киеве: в Сеть попали подробности06.09.2019 10:31
Голландские следователи по делу катастрофы "MH17" уже почти неделю находятся в Киеве, но неизвестно, дал ли им показания боевик "ДНР" Владимир Цемах. Журналистка Ирина Ромалийская, ссылаясь на ... подробнее →
Россияне ежедневно убивают бойцов ВСУ: что происходит на Донбассе во время "перемирия"06.09.2019 10:09
Пресс-центр ООС сообщает, что вооруженные формирования "Л/ДНР" убили еще одного защитника Украины на временно оккупированном Донбассе. За минувшие сутки, 5 сентября, гибридная армия Российской ... подробнее →
Евро-2020: прогноз букмекеров на матч Литва – Украина06.09.2019 10:00
Сборная Украины по футболу 7-го сентября в Вильнюсе проведет очередной матч квалификации чемпионата Европы. "Сине-желтые" на выезде померяются силами с Литвой. Букмекеры оценили, кто имеет больше ... подробнее →
Ситуация на пунктах пропуска: На КПВВ «Марьинка» большая автомобильная очередь06.09.2019 09:52
Сегодня утром все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения в Донецкой области работают в штатном режиме. Об этом сообщает ГПСУ. Пограничники отмечают, что в КПВВ на въезд и выезд ... подробнее →
Бородай пригрозил Украине масштабным наступлением России и заявил, что все ее территории должны стать "русскими"06.09.2019 09:28
Террорист Александр Бородай выразил уверенность, что все украинские земли скоро войдут в состав России. Александр Бородай, один из первых экс-главарей террористической "ДНР", во ... подробнее →
- При поддержке украинских правоохранителей! Боевики ОРДЛО наладили экспорт нелегальных сигарет в Европу через Украину13:14
- Боевики «ДНР» устроили стрельбу рядом с наблюдателями СММ ОБСЕ12:11
- НВФ нарастили число обстрелов на Донбассе: 1 военный погиб, один ранен11:48
- Зарабатывают на пули для украинцев: как боевики ДНР-ЛНР экспортируют сигареты в Европу11:30
- «Ситуация динамично меняется»: Арахамия прокомментировал возможность амнистии членов НВФ10:52
- Россияне ежедневно убивают бойцов ВСУ: что происходит на Донбассе во время "перемирия"10:09
- Ситуация на пунктах пропуска: На КПВВ «Марьинка» большая автомобильная очередь09:52
- Боевики «ДНР» в Горловке разместили САУ возле жилых домов09:11
- Названы 4 версии спецоперации по освобождению Цемаха: "Фенольные отстойники Горловки еще не испарились"08:50
- В Донецке на Макшоссе произошла авария с участием пожарной машины: соцсети08:29
- НБУ вводит в обращение монету, номиналом 5 грн13:49
- Эксперты изучили мнения жителей Донбасса относительно реинтеграции13:30
- При поддержке украинских правоохранителей! Боевики ОРДЛО наладили экспорт нелегальных сигарет в Европу через Украину13:14
- Скончался исполнитель песни «Снег кружится» 12:51
- "Отдавая Цемаха Путину, мы "убиваем" тысячи человек", - Фурса призвал готовиться к худшему12:36
- Боевики «ДНР» устроили стрельбу рядом с наблюдателями СММ ОБСЕ12:11
- НВФ нарастили число обстрелов на Донбассе: 1 военный погиб, один ранен11:48
- Зарабатывают на пули для украинцев: как боевики ДНР-ЛНР экспортируют сигареты в Европу11:30
- У Зеленского запустят Раду в "турборежим": "Слуге народа" дана команда принимать 7-10 законов в день11:09
- Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве11:00
- Эксперты изучили мнения жителей Донбасса относительно реинтеграции13:30
- "Отдавая Цемаха Путину, мы "убиваем" тысячи человек", - Фурса призвал готовиться к худшему12:36
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака18:25
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
- Врачи назвали причины возникновения чрезмерной усталости17:00
- Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей15:20
- Какие кошки притягивают в дом счастье и деньги12:46
- Как защитить организм в сезон простуд10:00
- Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта09:30
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов