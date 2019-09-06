Жители неподконтрольной Украине части Донбасса в социальных сетях возмущаются большими очередями на подконтрольном членам НВФ КПП «Еленовка», которые, несмотря на ... подробнее →

В Украине запретили одно из эффективных обезболивающих лекарств "Нимесил". Соответствующее сообщение о запрете в Украине популярного обезболивающего препарата "Нимесил" появилось в Telegram-канале ... подробнее →

На Донбассе обстановка на линии разграничения сторон между Украиной и ОРДО ухудшается. Об этом сообщает так называемое «МИД ДНР», передает donpress . В оккупационном ... подробнее →

На проспекте Мира в Мариуполе появилась инсталляция из 120 искусственных капканов, которые соответствуют количеству украинцев, заключенных в тюрьмы России и аннексированного Крыма. Об этом пишет ... подробнее →